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صحة

عقار لإنقاص الوزن تسبب بحالة وفاة في بريطانيا

Lebanon 24
10-11-2024 | 16:06
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شهدت بريطانيا أول حالة وفاة مرتبطة باستخدام علاج "مونجارو" لإنقاص الوزن، حيث تُوفيت الممرضة البريطانية سوزان ماكغوان، 58 عامًا، بعد تناولها جرعتين من عقار "تيرزباتيد" الذي تنتجه شركة "إيلاي ليلي" الأميركية. وأفادت التقارير الطبية بأن فشل الأعضاء المتعدد والصدمة الإنتانية الناتجة عن التهاب البنكرياس كانت من أسباب الوفاة، مع اعتبار استخدام الدواء كعامل مساهم.
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وكانت ماكغوان قد حصلت على العقار من صيدلية إلكترونية من دون وصفة طبية، وبحسب زملائها، عانت من آلام حادة في البطن بعد الجرعة الثانية، ثم توفيت رغم محاولات إسعافها في مستشفى مونكلاندز في اسكتلندا.

وفي ظل هذه الحادثة، أكدت شركة "إيلاي ليلي" التزامها الكامل بمتابعة سلامة عقارها، فيما تخضع هذه الحقن حاليًا لمراقبة من وكالة تنظيم الأدوية البريطانية. وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع حملة حكومية بريطانية واسعة النطاق لتجربة حقن إنقاص الوزن في محاولة للحد من انتشار السمنة وتخفيف العبء الاقتصادي على نظام الصحة العامة.

وكانت الحكومة البريطانية قد وقّعت اتفاقية شراكة مع "إيلاي ليلي" لدعم توزيع "مونجارو" على نطاق واسع، مع تخصيص استثمارات بقيمة 279 مليون جنيه إسترليني. (MCD)
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