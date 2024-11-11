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صحة
أسباب اختلاج العين
Lebanon 24
11-11-2024
|
02:18
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يحدث اختلاج العين (رفة العين) بسبب تقلصات لا إرادية في العضلات المحيطة بالعين. ويمكن أن تستمر هذه الحالة عدة أيام وحتى عدة أسابيع دون أي ألم أو إزعاج.
وتشير الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا أخصائية طب العيون، إلى أن أسباب اختلاج العين كثيرة ومتنوعة، من بينها زيادة الضغط على العين- العمل لفترة طويلة على جهاز الكمبيوتر والهاتف وغيرها دون فترات راحة، أو قيادة السيارة فترة طويلة دون فترة راحة وقد يكون السبب عدم اختيار العدسات بصورة صحيحة. كما ينسب إلى هذه الأسباب جفاف العين الناجم عن الاختلال الهرموني أو العدسات اللاصقة أو الإفراط في تناول الكافيين والكحول والتدخين وتناول أدوية مضادة للهستامين والاكتئاب.
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وتقول: "ويمكن أن يحدث اختلاج العين بسبب التعب البدني (قلة النوم، وسوء نوعية النوم) وكذلك التعب النفسي والعاطفي (الإجهاد، والتوتر النفسي، والمشاعر السلبية)".
ووفقا لها، قد تكمن الأسباب أيضا في النظام الغذائي ونقص الفيتامين، فمثلا في بعض الأحيان تكون التشنجات العضلية ناجمة عن نقص فيتامينات مجموعة В والمغنيسيوم، ولكن اختبار الدم فقط يمكن أن يؤكد هذا النقص.
وتقول الطبيبة: "يمكن الوقاية من اختلاج العين وعلاجه بالالتزام بنظام العبء البصري، وارتداء النظارات المختارة بصورة صحيح والالتزام بجدول النوم والراحة، والتغذية الجيدة والعلاج بقطرات الدموع إذا لزم الأمر".
وتحذر الطبيبة من أن اختلاج العين قد يكون من أعراض أمراض العين العصبية أو الأخطر منها إذا استمر أكثر من 7 أيام ويصاحبه انخفاض حدة الرؤية، ورؤية "ذبابة" طائرة أو"ومضة" أمام العين، وكذلك إذا صاحبه تورم وألم واحمرار الجفون أو العينين. (روسيا اليوم)
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