فوائد اللوز.. كيف يحميك من الأمراض؟

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اللوز من المصادر الجيدة للدهون الصحية، مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على تقليل مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وتحتوي حبات اللوز أيضًا مضادات الأكسدة وفيتامين “هـ”، وكلاهما يساعد في حماية خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، مما يعزز من صحة الأوعية الدموية. وقد أظهرت الدراسات أن تناول اللوز بانتظام قد يقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في مشكلات القلب والأوعية الدموية.اللوز مصدر غني بالعديد من المعادن الأساسية التي تساهم في بناء عظام قوية وصحية، مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والفسفور. كما يعتبر الكالسيوم من العناصر الأساسية في دعم كثافة العظام ومنع الهشاشة. بينما يساهم المغنيسيوم في تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم. يعد الفسفور مهمًا لصلابة العظام والأسنان، مما يجعل اللوز خيارًا مثاليًا لتعزيز صحة العظام، خصوصًا لدى كبار السن الذين يعانون من خطر فقدان كثافة العظام.يعرف اللوز بدوره في تعزيز وظائف الدماغ. وتحتوي هذه المكسرات فيتامين “هـ” والأحماض الدهنية الأساسية، مثل الأوميغا ٣، والتي تساهم في تحسين الذاكرة والتركيز. تساعد هذه العناصر الغذائية في حماية خلايا الدماغ من الأكسدة والتلف. مما يساهم في الحفاظ على وظائف عقلية سليمة مع التقدم في العمر. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول اللوز قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات التي تحمي خلايا المخ من التلف.بفضل احتوائه نسبة عالية من الألياف الغذائية، يساعد اللوز على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. حيث تعزز الألياف من الشعور بالشبع. مما قد يساعد في تقليل تناول الطعام والتحكم في الوزن. كما أنها تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاء مناسبًا لمرضى السكري. كما أن الألياف الغذائية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. مما يحسن من توازن البكتيريا الهضمية ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.رغم أن اللوز يحتوي سعرات حرارية عالية نسبيًا، إلا أنه يعتبر خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لخسارة الوزن. الدهون الصحية والألياف الموجودة في اللوز تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات الرئيسية. وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول كمية معتدلة من اللوز يوميًا، يمكن أن يساعد في تحقيق خسارة الوزن بشكل تدريجي، خصوصًا عند تناوله كوجبة خفيفة صحية بين الوجبات. تعرفوا على أفضل الأطعمة لفقدان الوزن.يعتبر اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين “هـ”، الذي يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة. ويساعد هذا الفيتامين في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والعوامل البيئية، مما يحافظ على شباب البشرة ونضارتها. كما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. بعض الناس يستخدمون زيت اللوز مباشرة على البشرة لترطيبها وتقليل الجفاف. فهو يحتوي خصائص مرطبة تعزز من نعومة الجلد وتضفي عليه مظهرًا صحيًا.اللوز من المكسرات التي تمتاز بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله غذاءً مثاليًا لمرضى السكري. حيث تساعد الدهون الصحية والألياف في اللوز على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات. مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام. أظهرت بعض الدراسات أن تناول اللوز بانتظام، يمكن أن يساهم في تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر كفاءة. وجاء هذا بحسب موقع healthline.بفضل احتوائه العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الزنك والمغنيسيوم، يعزز اللوز مناعة الجسم ويعمل على تحسين الصحة العامة. كما يؤدي المغنيسيوم دورًا مهمًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تحسين صحة الأعصاب والعضلات. الزنك، بدوره، يعتبر أساسيًا لدعم الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.