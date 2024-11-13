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صحة

لتسهيل نوم الأطفال.. إليكم بعض النصائح من خبير نوم

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:00
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يعاني العديد من الآباء عند محاولة جعل صغارهم الخلود للفراش والنوم بسهولة.

من المفهوم أن الأطفال يجدون صعوبة في الاسترخاء - فربما يكونون منغمسين للغاية في ما يفعلونه لدرجة أنهم لا يريدون النوم أو حتى قد يسهم شعورهم بالإرهاق الشديد في نفس المعاناة.
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في هذا السياق، قال خبير النوم مارتن سيلي إن من بين أفضل النصائح لإعادة دورة نوم الطفل، أن يتم تقديم وجبة خفيفة لذيذة له قبل النوم، مرجحاً أن تشتمل الوجبة على بسكويت الشوفان، الذي قد يكون مفتاحاً للانتقال السريع إلى النوم.

وأوضح أنه "يمكن أن يساهم ما يأكله الطفل قبل وقت النوم أيضاً في ما إذا كان ينام جيداً أم لا. إذ تحتوي الأطعمة مثل بسكويت الشوفان والموز والحليب على حمض أميني يسمى التربتوفان. وهي عناصر تجعله يشعر بالنعاس، وبالتالي، أكثر عرضة للنوم".

كما يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالتريبتوفان إلى النعاس، مما يجعل من المستحسن تناولها قبل ساعة تقريباً من وقت النوم لضمان امتصاصها بالكامل.

واقترح أيضاً أنه بحال نهض الطفل من السرير "فلا ينبغي التفاعل معه، بل يجب أن يقوم أحد الوالدين باصطحابه ببساطة مجدداً إلى السرير دون النطق بأي كلمة".

حيث لفت إلى أن "هذا يدعم القاعدة التي تقول إنه بمجرد أن يكون الطفل في السرير، فيجب أن يمكث فيه حتى الصباح".

علاوة على ذلك، أوصى بوضع الأجهزة الإلكترونية بعيداً قبل ساعتين على الأقل من موعد النوم.

كما أكد أنه ربما "يكون هذا الأمر صعباً للغاية، خاصة إذا كان إعطاء الطفل جهازه هو روتين يحدث بانتظام لإبقائه مشغولاً. لكن يجب العلم أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة اللوحية والهواتف قد يخدع عقل الطفل ليعتقد أنه وقت النهار، رغم أن هناك ظلام في الخارج".

فيما ختم مشدداً أنه "إذا لم يكن من الممكن إخراج الأجهزة الإلكترونية قبل ساعتين من موعد النوم، فيجب محاولة زيادة الوقت الذي يقضيه الطفل بدونها تدريجياً بما يتماشى مع نقل موعد النوم إلى وقت مبكر". (العربية) 
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