ست علامات جلدية تدل على الإصابة بالسكري.. صيدلي يحذر!

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ويعرف النوع الأول، بأنه حالة مناعية ذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الجسم عن طريق الخطأ ويقتل الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الإنسولين. ويتطور هذا النوع من السكري عموما في مرحلة الطفولة.أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعا، وفيه ينتج الجسم القليل من الإنسولين، الذي قد لا يؤدي دوره في امتصاص الجلوكوز من خلايا الجسم، وتتطور هذه الحالة عموما مع التقدم في العمر ويرتبط بنمط الحياة.وقال الصيدلي بروس غرين إن جلد المصاب بالسكري قد يبدو مشابها لجلد المتقدم في العمر. وأوضح أن عملية تغير الجلد هي عملية تسمى الغلوزة، وهي عملية غير إنزيمية مسؤولة على العديد من المضاعفات الوعائية الكبيرة والصغيرة في السكري، ولها دور في بعض أمراض الشيخوخة.وكشف غرين عن ست علامات تحذيرية رئيسية تظهر على الجلد يجب أن تكون على دراية بها:1. بقع صفراء أو بنية أو نتوءات2. منطقة داكنة من الجلد تشعر بأنها مخملية، خصوصا حول الرقبة والإبطين3. بقع جلدية سميكة وصلبة، خاصة على أصابع اليدين والقدمين4. ظهور مفاجئ للبثور5. بقع جلدية – تجويفات صغيرة وملحوظة بالكاد على الجلد6. جلد جاف ومثير للحكة خاصة على الذراعين والساقين والمرفقين والقدمين (روسيا اليوم)