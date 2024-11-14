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صحة

ست علامات جلدية تدل على الإصابة بالسكري.. صيدلي يحذر!

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:57
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مرض السكري هو حالة طبية خطيرة يحدث فيها ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم. ويصنف المرض ضمن نوعين أساسيين، الأول والثاني.

ويعرف النوع الأول، بأنه حالة مناعية ذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الجسم عن طريق الخطأ ويقتل الخلايا الموجودة في البنكرياس التي تنتج الإنسولين. ويتطور هذا النوع من السكري عموما في مرحلة الطفولة.
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أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعا، وفيه ينتج الجسم القليل من الإنسولين، الذي قد لا يؤدي دوره في امتصاص الجلوكوز من خلايا الجسم، وتتطور هذه الحالة عموما مع التقدم في العمر ويرتبط بنمط الحياة.

وقال الصيدلي بروس غرين إن جلد المصاب بالسكري قد يبدو مشابها لجلد المتقدم في العمر. وأوضح أن عملية تغير الجلد هي عملية تسمى الغلوزة، وهي عملية غير إنزيمية مسؤولة على العديد من المضاعفات الوعائية الكبيرة والصغيرة في السكري، ولها دور في بعض أمراض الشيخوخة.

وكشف غرين عن ست علامات تحذيرية رئيسية تظهر على الجلد يجب أن تكون على دراية بها:

1. بقع صفراء أو بنية أو نتوءات

2. منطقة داكنة من الجلد تشعر بأنها مخملية، خصوصا حول الرقبة والإبطين 

3. بقع جلدية سميكة وصلبة، خاصة على أصابع اليدين والقدمين 

4. ظهور مفاجئ للبثور

5. بقع جلدية – تجويفات صغيرة وملحوظة بالكاد على الجلد

6. جلد جاف ومثير للحكة خاصة على الذراعين والساقين والمرفقين والقدمين (روسيا اليوم) 
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