بمناسبة اليوم العالمي للسكري.. نصائح للوقاية منه

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يعد مرض السكري من أبرز التحديات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سجلت المنطقة إحدى أعلى معدلات انتشار هذا المرض.وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة الانتشار إلى 16.8% بحلول عام 2050، لذا، فإن التوعية بطرق الوقاية ووسائل التحكم الصحيحة تلعب دورًا كبيرًا في الحد من انتشار المرض.ويمكن من خلال تبني بعض التغييرات في أسلوب الحياة اليومي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، ومنها:اتباع نظام غذائي صحيإن اختيار أطعمة غنية بالألياف مثل الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وينصح بتجنب السكريات المصنعة والأطعمة الدهنية التي قد ترفع من خطر الإصابة.ممارسة النشاط البدني بانتظاميساهم النشاط البدني، مثل المشي أو الركض الخفيف، في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض الوزن، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكري.إجراء الفحوصات الصحية المنتظمةيُعد الكشف المبكر مهمًّا، إذ يمكن للفحوصات الروتينية لمستوى الجلوكوز في الدم أن تكشف عن وجود خطر الإصابة قبل تفاقم الأعراض.المحافظة على وزن صحيفقدان الوزن، حتى وإن كان بنسبة بسيطة، يمكن أن يحسن من استجابة الجسم للأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكري.طرق إدارة مرض السكريبالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم بمرض السكري، فإن تبني نهج صحي ومدروس يساعدهم على الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية، ومن بين الطرق الرئيسة لإدارة السكري:العلاج الدوائييعتمد مرضى السكري من النوع الأول على الأنسولين، بينما يمكن لبعض مرضى النوع الثاني التحكم في مستويات السكر باستخدام أدوية تساعد على تحسين إفراز الأنسولين أو تقليل مقاومة الجسم له.الاستشارة الغذائيةيعد الدعم الغذائي الشخصي من مختصي التغذية مهمًّا لضبط نسب السكر، إذ يقدمون خطط وجبات مخصصة تناسب احتياجات المريض وتساعده على الحفاظ على نظام غذائي متوازن.ممارسة التمارين الرياضيةيمكن أن تكون التمارين البدنية جزءًا مهمًّا من روتين الحياة، إذ تعزز فعالية الأنسولين وتساعد على التحكم بمستوى السكر لدى مرضى السكري.التعايش مع مرض السكري وأهمية التوعية المجتمعيةمع تزايد معدلات الإصابة بمرض السكري، تتعاظم الحاجة للتوعية المجتمعية حول طرق الوقاية وأهمية التشخيص المبكر.وتعد حملات التوعية جزءًا لا يتجزأ من مكافحة هذا المرض، إذ تسهم في تعزيز الوعي بأسلوب حياة صحي قد يحمي الكثيرين من خطر الإصابة ويمنح المرضى الأدوات اللازمة للتحكم الفعّال في حالتهم الصحية.وختامًا، يعد مرض السكري تحديًا صحيًّا عالميًّا، لكن من خلال نشر الوعي وتبني أساليب حياة صحية يمكن الحد من انتشاره وتأثيراته السلبية. (فوشيا)