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صحة

ما هي أضرار الاستحمام بالماء الساخن؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:30
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إن الاستحمام بالماء الساخن بعد يوم مرهق يبعث على التهدئة بشكل لا يوصف، خاصة في الطقس البارد، وذلك بفضل البخار المنبعث من الماء الساخن والذى يعمل على تهدئة الجسم والعقل، وبالرغم من فوائده هذه هل هو مفيد لصحة الشعر والبشر؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".
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يقول أطباء الجلدية إن هناك فوائد للاستحمام بالماء الساخن، ومع ذلك، لا شيء من ذلك مفيد لبشرتك، وأضافت أيضًا أن الاستحمام بالماء الساخن يجب أن يكون بمثابة علاج، ولا يجب تكراره يوميًا، حيث تشير العديد من الأبحاث إلى أن الماء الساخن يزيل الزيوت والمواد التي تحتفظ بالرطوبة من الجلد والشعر.
وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يجدون الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء بعد يوم شاق، إلا أن ارتفاع درجة حرارة الماء يعنى إزالة المزيد من الزيوت والرطوبة من بشرتك، وكلما طالت مدة الاستحمام، كلما طالت مدة هذه العملية أيضًا، كما أضافت أن الاستحمام بالماء الفاتر يحمي بشرتك بشكل أكبر، كما يوصى الأطباء باستخدام صابون أكثر اعتدالاً وأقل قسوة للاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية للبشرة.
ويوضح الخبراء أن حاجز الجلد مهم للغاية لأنه يحبس الرطوبة ويحمي أيضًا من مسببات الحساسية المحتملة والمواد المهيجة في البيئة، وعندما يتم تعطيل هذا الحاجز، فإنه يؤدي إلى جفاف الجلد والطفح الجلدي والتهيج ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بالحساسية، لذلك فإن عدم استخدام المستحضرات والمرطبات بعد الاستحمام بالماء الساخن، يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد.
قد يؤدي الماء الساخن إلى جفاف الشعر عن طريق تجريد الدهون، التى تحافظ على ترطيب الشعر وحمايته، حيث تحتفظ الدهون بالرطوبة في الجلد، وإزالتها قد تؤدى إلى جفاف الجلد.
وفي بحث نُشر عام 2022 في إسبانيا، وجد أن الماء الساخن يضعف حاجز الجلد، وأثناء الدراسة، عانى البالغون الذين غمروا أيديهم في الماء الساخن من أعراض جلدية مثل الاحمرار وضعف حاجز الجلد، مقارنة بمن استخدموا الماء البارد، ووفقًا للعديد من الخبراء، فإن الاستحمام بالماء الساخن من حين لآخر كعلاج مناسب لا يوجد منه أضرار بشرط أن يستخدم لمدة قصيرة، ويمكن أن يحمي استخدام الصابون أو المنظف اللطيف بشرتك، والعناية اللاحقة أمر بالغ الأهمية، لذا لا تنس وضع المرطب المفضل لديك مباشرة بعد الاستحمام. (اليوم السابع)
 
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