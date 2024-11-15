7 أمراض تسبب الشعور بألم فى الصدر

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يمكن أن يشير الضيق أو الثقل في الصدر إلى نوبة قلبية، ولكن يمكن أن يكون سببه أيضًا مجموعة من المشكلات الأخرى مثل الذبحة الصدرية، وإجهاد العضلات، وانهيار الرئة أو حتى الإجهاد والقلق والاكتئاب. حتى لو لم تكن نوبة قلبية، فإن الضغط الذي تشعر به في صدرك قد يجعل التنفس أو الشعور بالراحة أمرًا صعبًا. لهذا السبب لا ينبغي أبدًا تجاهل ألم الصدر أو الثقل. من المهم فحصه من قبل الطبيب لأن الحالة التي تسببه يمكن أن تهدد الحياة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.أسباب لثقل في الصدر. الاكتئابفي حين أن الاكتئاب هو حالة نفسية، إلا أنه يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجسدية، بما في ذلك عدم الراحة في الصدر. يعاني العديد من الأفراد المصابين بالاكتئاب من إحساس بالضيق أو الثقل في الصدر.. الذبحة الصدريةالذبحة الصدرية هي ألم في الصدر ناتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب. وعلى عكس النوبة القلبية، لا تسبب الذبحة الصدرية ضررًا دائمًا للقلب، ولكنها قد تسبب شعورًا مشابهًا جدًا. وغالبًا ما يتجلى الألم على شكل إحساس بالثقل والضغط في الصدر وقد يحدث بسبب مجهود بدني أو إجهاد عاطفي.. انهيار الرئتينيحدث انهيار الرئة، المعروف أيضًا باسم استرواح الصدر، عندما يتسرب الهواء إلى الفراغ بين الرئة وجدار الصدر، مما يتسبب في انهيار الرئة. يمكن أن يؤدي هذا إلى ألم حاد مفاجئ وشعور بضيق أو ثقل في الصدر.. الالتهاب الرئويالالتهاب الرئوي هو عدوى تسبب التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين، والتي قد تمتلئ بالسوائل أو القيح. بالإضافة إلى التسبب في الشعور بثقل في الصدر، يسبب الالتهاب الرئوي عادة أعراضًا مثل الحمى والقشعريرة والسعال وصعوبة التنفس.. إجهاد العضلاتيمكن أن يؤدي إجهاد العضلات في الصدر أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة أو الثقل في الصدر. يمكن أن يحدث هذا بسبب الإفراط في الاستخدام أو رفع الأوزان الثقيلة أو حتى السعال الشديد. قد تصبح العضلات بين الأضلاع (عضلات ما بين الضلوع) مؤلمة، مما يؤدي إلى ألم موضعي يمكن أن يشبه إحساسًا بثقل في الصدر. على عكس آلام الصدر المرتبطة بالقلب.. الانسداد الرئوييحدث الانسداد الرئوي عندما تسد جلطة دموية أحد الشرايين الرئوية، مما قد يعيق تدفق الدم إلى الرئتين. ويمكن أن تسبب هذه الحالة الخطيرة ألمًا مفاجئًا وحادًا في الصدر، إلى جانب صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب والسعال (الذي قد ينتج عنه دم).