لصحة أفضل.. إليكم 9 أطعمة غنية بأحماض أوميغا-3

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إذا كان الشخص يرغب في إدخال المزيد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 إلى نظامه الغذائي، فيجب أن يحرص على الحصول على حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيًا.وفيما يلي 9 أطعمة غنية بأحماض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض ألفا لينوليك لتضمينها في النظام الغذائي بشكل دوري:1. الماكريلإن أسماك الماكريل يوفر سمك الماكريل عناصر غذائية مهمة إذ يحتوي كل 100 غرام على حوالي 500% من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين B12 و130% من السيلينيوم. بالإضافة إلى ما يصل إلى 4580 مليغرامًا من أوميغا-3 في شكل EPA وDHA.2. السلمونيحتوي السلمون على فيتامين D وفيتامين A وفيتامين B12 ومعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، و2150 مليغرامًا من EPA و DHA لكل 100 غرام. إذا كان متاحًا، يفضل تناوله طازجًا وطهيه على البخار قليلاً، لأن أحماض أوميغا-3 حساسة للحرارة.3. الرنجةتعتبر سمكة الرنجة غنية بالمغذيات ومصدر رائع لأوميغا-3. يحتوي كل 100 غرام من أسماك الرنجة على ما يصل إلى 2150 مليغرامًا من EPA وDHA، كما أنها غنية بالسيلينيوم وفيتامين B12.4. بذور الشياتحتوي هذه البذور على 50-50 مليغراما من أوميغا-3 لكل 28 غرامًا، على شكل حمض ألفا لينوليك.5. زيت بذور الكتانيعد من أفضل المصادر الغذائية لحمض ألفا لينولينيك، تحتوي ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان على 2350 مليغرامًا من حمض ألفا لينولينيك المضاد للالتهابات. يعد الزيت أفضل طريقة لتناول البذور لأنه النسخة الأكثر توفرًا بيولوجيًا، لذلك يمكن امتصاص البروتين والمعادن والليغنين، وهي مركبات كيميائية نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة.6. السردينتحتوي أسماك السردين على فيتامين D والسيلينيوم وفيتامين B12. بالإضافة إلى ذلك، توفر 150 غرامًا من السردين المعلب 1463 مليغرامًا من حمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك.7. الجوزإن الجوز غني بفيتامين E والمعادن مثل النحاس والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والفوسفور، كما يحتوي أيضًا على 2570 مليغرامًا من حمض ألفا لينوليك لكل 28 غرامًا. يمنح تناول الجوز بشرة أكثر إشراقًا، ونوم أكثر هدوءً، وحتى ذاكرة أكثر حدة.8. المحارتحتوي هذه المأكولات البحرية المليئة بالعناصر الغذائية على حمض ألفا لينوليك وحمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك: توفر حصة من 6 محارات 329 مليغرامًا منها. كما أنها مصدر ممتاز للزنك، وهو ضروري في الشتاء لتعزيز جهاز المناعة، والنحاس والسيلينيوم وفيتامين B12 الضروري للجهاز العصبي.حة9. الأعشاب البحريةتعتبر الأعشاب البحرية، كما هو معروف في اليابان، من الأطعمة الخارقة التي يجب تناولها بانتظام، فهي مضادة للأكسدة وللالتهابات وللشيخوخة. كما أنها غذاء نباتي نادر يحتوي على حمض إيكوسابنتينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك، بكميات تختلف من نوع إلى آخر من الطحالب. (العربية)