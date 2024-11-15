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صحة

هل فقدان الشهية الصباحي يشير إلى أمراض خطيرة؟ إليكم الإجابة

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:00
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أفادت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة سفيتلانا بودانتسوفا، أن فقدان الشهية في الصباح قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية خطيرة.

وأوضحت سفيتلانا أن تناول وجبة الإفطار ضروري لإمداد الجسم بالطاقة، بينما تشير الشهية إلى الاستعداد والرغبة في تناول الطعام. تنظيم الشهية يمكن أن يؤثر في كمية ونوعية الطعام الذي يتناوله الشخص، بالإضافة إلى دوره في عملية الهضم والامتصاص، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".
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أحد الأسباب الشائعة لفقدان الشهية الصباحي هو التغيرات الحادة في مستوى السكر في الدم نتيجة تناول الحلويات والمشروبات الغازية المحلاة.

وأشارت سفيتلانا إلى أن فقدان الشهية الكامل قد يكون علامة تحذيرية لوجود أمراض خطيرة مثل قصور الغدة الدرقية. بالإضافة إلى فقدان الشهية، قد تظهر أعراض أخرى مثل التعب المزمن، الشعور بالبرد، الإمساك، آلام المفاصل، الوذمة، وجفاف الجلد. كما قد تكون الأمراض الروماتيزمية، الكبدية، والتهابات الكبد والأمعاء، وأمراض الكلى من الأسباب المحتملة.

كما أن بعض أمراض البرد أو تناول بعض الأدوية قد تكون من العوامل المساهمة في ذلك.

وأوصت سفيتلانا بأنه إذا كان فقدان الشهية صباحاً مشكلة مستمرة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب واستبعاد الأمراض الخطيرة. بشكل عام، لتحسين الشهية في الصباح، ينصح باتباع نظام يومي وغذائي صحي يشمل النوم الجيد، ممارسة التمارين الرياضية، تناول 3-5 وجبات يومياً، شرب كمية كافية من الماء، تجنب المشروبات الغازية والحلويات المعالجة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والقهوة. (مصراوي) 
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