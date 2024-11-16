لخفض الضغط المرتفع.. اليكم ما نصحت به آخر الدراسات

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وجدت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي مليء بالبروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط، ساعد في خفض ضغط الدم أكثر من اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الجذرية، مثل البطاطا والجزر.وبحسب "مجلة هيلث"، اقترح الباحثون زيادة تناول الخضراوات وخفض استهلاك الصوديوم، كوسيلة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.وأجريت الدراسة في جامعة إديث كوان، وشارك في تجربة الدراسة 18 امرأة ورجلاً، تم تقسيمهم إلى مجموعتينوخلال الأسابيع الـ 4 للتجربة، تناول المشاركون في المجموعة النشطة 4 حصص (حوالي 300 غرام) من الحساء الذي يحتوي على 40% بروكلي، و25% قرنبيط، و25% ملفوف، و10% من خضراوات ورقية أخرى. وتم تناول حصتين في الغداء، وتم تناول الحصتين الأخريين في العشاء.وفي الوقت نفسه، استهلك أعضاء المجموعة الضابطة نفس الكمية من الحساء الذي يحتوي على 40% بطاطس، و30% قرع، و20% جزر، و10% بطاطا حلوة في نفس الوقت من اليوم مثل المجموعة الأخرى.وارتدى أفراد المجموعتين أجهزة مراقبة ضغط الدم المتنقلة، مع فحص المستويات في بداية ونهاية كل فترة، والتي تكونت من أسبوعين.ووجد الباحثون أن تناول الخضراوات الورقية مثل البروكلي والملفوف أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالخضراوات الجذرية والقرع.وترجم الباحثون معدل الانخفاض في الضغط إلى انخفاض في خطر أمراض القلب بنسبة 5%.وقال الباحثون إنه يجب أيضاً السعي للحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يومياً، والحصول على وقت نوم ثابت، والحد من وقت الشاشة، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم للمساعدة على خفض الضغط.