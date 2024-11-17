19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيفية حماية معدتك من الالتهاب.. نصائح غذائية هامة
Lebanon 24
17-11-2024
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الدكتورة لاريسا عبدلخاكوفا خبيرة التغذية، إلى أن التهاب المعدة من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس في عصرنا، سواء الكبار أو الصغار.
ووفقا لها، التهاب المعدة، هو التهاب يحدث في جدار المعدة، وغالبا في الغشاء المخاطي. ويمكن أن يكون حادا عند ظهوره لأول مرة، ومزمنا عندما يستمر الالتهاب لفترة طويلة أو يحدث مرة أخرى".
Advertisement
وتشير الخبيرة، إلى أن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة هي سوء التغذية وتناول الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا، وكذلك تناول الطعام بسرعة وسوء مضغه. كما أن تناول الأطعمة الحارة والمالحة والتدخين والكحول ومضغ العلكة على معدة فارغة يساعد على الإصابة بالتهاب المعدة.
وتقول: "أعراض التهاب المعدة متنوعة. فقد تظهر بشكل ألم ضاغط أو ألم ثاقب أو حتى حاد على شكل مغص في المنطقة الشرسوفية في النصف العلوي من البطن. كما قد يرافق التهاب المعدة غثيان وتقيؤ وفقدان الشهية وحرقة المعدة والتجشؤ المتكرر والشعور بالشبع السريع وثقل في المعدة وطعم كريه في الفم وانبعاث رائحة كريهة من الفم في بعض الأحيان".
ووفقا لها، إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة، ويرغب في تسريع عملية الشفاء، فعليه حماية الغشاء المخاطي الملتهب من عصير المعدة. ويوصى بتناول مغلي بذور الكتان وبذور عشبة لسان الحمل قبل الأكل. ويجب أن يكون الطعام دافئا أو مهروسا. وأفضل الأطعمة هي المرق والحساء قليل الدسم الذي يعتمد على هذه المرق، ومغلي الأرز بين الوجبات أو قبل الوجبات، وشاي الأعشاب مثل البابونج وعرق السوس. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
Lebanon 24
بالصور: هذه ملكة جمال الكون ووصيفتها!
01:13 | 2024-11-17
17/11/2024 01:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط هوكشتاين للمجيئ إلى لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط هوكشتاين للمجيئ إلى لبنان
13:31 | 2024-11-16
16/11/2024 01:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كُشف عن "اغتيالات قادة حزب الله".. تقريرٌ مهم جداً!
Lebanon 24
هذا ما كُشف عن "اغتيالات قادة حزب الله".. تقريرٌ مهم جداً!
15:00 | 2024-11-16
16/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة
Lebanon 24
بأقل من 200 دولار.. لبنانيون ينزحون إلى هذه الدولة
02:15 | 2024-11-17
17/11/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أموال" ستصلُ إلى لبنانيين.. وزارة تعلن التاريخ
Lebanon 24
"أموال" ستصلُ إلى لبنانيين.. وزارة تعلن التاريخ
13:30 | 2024-11-16
16/11/2024 01:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:21 | 2024-11-17
تأثيره على الصحة كبير... خطوات بسيطة للوقاية من العفن المنزلي في الشتاء
05:00 | 2024-11-17
هل من بديلٍ لـ"حمية الكيتو"؟ دراسة تكشف
02:00 | 2024-11-17
تحذير.. هذا ما تفعله ساعات الجلوس الطويلة بالجسم
23:00 | 2024-11-16
دفء وصحة جيدة.. أطعمة مذهلة لفصل الشتاء
16:00 | 2024-11-16
خطوات فعّالة للتخلّص من اسمرار الكوعين والركبتين
14:00 | 2024-11-16
فوائد البامية.. تعرف عليها
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
17/11/2024 20:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
17/11/2024 20:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
17/11/2024 20:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24