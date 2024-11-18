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صحة

"مسدس التدليك".. خطر قاتل على هذه المنطقة من الجسم

Lebanon 24
18-11-2024 | 00:01
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حذر أخصائيون من خطورة استخدام ما تسمى "مسدسات التدليك" فوق منطقة معينة من الجسم لا سيما مع انتشار هذا الأجهزة كوسيلة لتخفيف الألم في العضلات.

وقال أحد الأطباء الذي يلقب نفسه بالدكتور جو على تطبيق "تيك توك": "إن استخدام مسدس التدليك على الرقبة أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص بسبب قرب الشرايين السباتية والفقرية التي توفر تدفق الدم إلى المخ"، مضيفا أن "الاهتزازات الشديدة من مسدس التدليك يمكن أن تؤدي إلى تلف هذه الشرايين".
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وتابع الدكتور جو: "يمكن أن تؤدي مثل هذه الإصابات إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير. لذلك، من المهم تجنب استخدام أجهزة العلاج على منطقة الرقبة لمنع أي إصابات وعائية محتملة".

وفي مقطع فيديو آخر، أوضحت جراحة أعصاب على "تيك توك" أن هناك طرقا آمنة لتخفيف آلام الرقبة بالتدليك.

وقالت إن "جانبي العنق لن يستفيدا من التدليك، وقد يؤدي ذلك إلى حالات خطيرة مثل السكتة الدماغية إذا تضررت خطوط إمداد الدم".

وأضافت: "عندما يكون لديك تشنج في عضلات رقبتك، فسوف يكون ذلك دائما في العضلات الخلفية، إن توجيه المسدس مباشرة إلى هذه العضلات آمن بشكل عام".

ويُنصح الأشخاص بتناول أدوية مسكنة للألم بالإضافة إلى استخدام كمادات دافئة أو باردة على الرقبة لتخفيف الألم.
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