21
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"مسدس التدليك".. خطر قاتل على هذه المنطقة من الجسم
Lebanon 24
18-11-2024
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر أخصائيون من خطورة استخدام ما تسمى "مسدسات التدليك" فوق منطقة معينة من الجسم لا سيما مع انتشار هذا الأجهزة كوسيلة لتخفيف الألم في العضلات.
وقال أحد الأطباء الذي يلقب نفسه بالدكتور جو على تطبيق "تيك توك": "إن استخدام مسدس التدليك على الرقبة أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص بسبب قرب الشرايين السباتية والفقرية التي توفر تدفق الدم إلى المخ"، مضيفا أن "الاهتزازات الشديدة من مسدس التدليك يمكن أن تؤدي إلى تلف هذه الشرايين".
Advertisement
وتابع الدكتور جو: "يمكن أن تؤدي مثل هذه الإصابات إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير. لذلك، من المهم تجنب استخدام أجهزة العلاج على منطقة الرقبة لمنع أي إصابات وعائية محتملة".
وفي مقطع فيديو آخر، أوضحت جراحة أعصاب على "تيك توك" أن هناك طرقا آمنة لتخفيف آلام الرقبة بالتدليك.
وقالت إن "جانبي العنق لن يستفيدا من التدليك، وقد يؤدي ذلك إلى حالات خطيرة مثل السكتة الدماغية إذا تضررت خطوط إمداد الدم".
وأضافت: "عندما يكون لديك تشنج في عضلات رقبتك، فسوف يكون ذلك دائما في العضلات الخلفية، إن توجيه المسدس مباشرة إلى هذه العضلات آمن بشكل عام".
ويُنصح الأشخاص بتناول أدوية مسكنة للألم بالإضافة إلى استخدام كمادات دافئة أو باردة على الرقبة لتخفيف الألم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
Lebanon 24
السرّ وراء كثافة قصف الضاحية.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفهُ
14:00 | 2024-11-17
17/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان لوزير التربية.. هذا ما جاء فيه
14:11 | 2024-11-17
17/11/2024 02:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن "مفاوضات هدنة لبنان".. هذا ما يجب معرفته!
13:00 | 2024-11-17
17/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
Lebanon 24
مصرف لبنان في صدد زيادة الدفعات الشهرية
01:30 | 2024-11-18
18/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف شخصيّة حزبية ودمار كبير.. العدو يستهدف راس النبع والضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو وصور)
Lebanon 24
استهداف شخصيّة حزبية ودمار كبير.. العدو يستهدف راس النبع والضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو وصور)
07:11 | 2024-11-17
17/11/2024 07:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-11-18
7 فوائد مذهلة لعصير الزنجبيل.. تعرف إليها
23:00 | 2024-11-17
تحذير من الفيلر: تغيير الملامح الطبيعية وتحول الوجه إلى "كائن غريب"
16:00 | 2024-11-17
خطوات بسيطة للحفاظ على لياقتك البدنية.. إتبعها
15:17 | 2024-11-17
هل تريد حياة أطول؟.. دراسة حديثة تكشف "السرّ"
14:00 | 2024-11-17
التهاب المفاصل العظمي.. إليكم الأعراض والعلاج
11:29 | 2024-11-17
كيفية حماية معدتك من الالتهاب.. نصائح غذائية هامة
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
18/11/2024 11:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
18/11/2024 11:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
18/11/2024 11:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24