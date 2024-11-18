يخفض الكوليسترول.. تعرفوا إلى فوائد خبز "الجاودار"

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وتساعد أليافه على الشعور بالشبع وتحسن الهضم. ويساعد في التخلص من الكوليسترول "الضار"، المعروف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وبالتالي منع مشاكل القلب والأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على نظافة الشرايين.ويعتبر خبز الجاودار غنيًا بالفوسفور الذي يقوي العظام والأسنان، وهو مفيد لكبار السن وأولئك الذين ما زالوا في مرحلة النمو. كما يحتوي على معادن مثل الحديد والكالسيوم والسيلينيوم والصوديوم، إلى جانب الأحماض الدهنية الصحية، مما يقوي جهاز المناعة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.وفقًا لمؤسسة الجهاز الهضمي الإسبانية، فإن خبز الجاودار المخمر يسمح للميكروبات الموجودة في الأمعاء بتنظيم مستويات السكر في الدم من بين فوائد أخرى. كما توصلت إلى أنه عند تناول خبز الجاودار، تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل أبطأ، وهو أمر إيجابي جدًا للصحة.قال خبراء الصحة إن خبز الجاودار مناسب لنظام غذائي لفقدان الوزن ويمكن تناوله يوميًا، ولكن ليس بكميات كبيرة جدًا.وأظهرت الدراسة أن ميكروبات الأمعاء والميكروبات الموجودة في عجين الجاودار المخمر تنتج مركبات متماثلة جزئيًا. ولكن تنتج ميكروبات الأمعاء أيضًا مشتقات من ثلاثي ميثيل جليسين، المعروف أيضًا باسم البيتين.وتوصلت إلى أن تناول الجاودار يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى تأثيرات صحية مفيدة، لسبب لا يزال غير معروف.وأحد العوامل المهمة التي تساهم في الفوائد الصحية للجاودار هي مركباته النشطة بيولوجيًا، أو المواد الكيمياوية النباتية، التي تعمل كمضادات للأكسدة.ويمكن أن يؤدي اختيار الخبز المخمر إلى تحسين قابلية هضم الخبز، حيث وجدت إحدى الدراسات أن خبز العجين المخمر تسبب في أعراض أقل بكثير لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالخبز المنتج ميكانيكيًا. (العربية)