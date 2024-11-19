ما خطورة الأقدام المبللة؟

Advertisement

أشار الدكتور سيرغي ستيبانوف أخصائي الفيزيولوجيا المرضية في قسم التخصصات الطبية الأساسية بجامعة التعليم الروسية إلى خطورة تبلل الأقدام على الصحة.ووفقا له، يمكن أن تؤدي الأقدام المبللة إلى تخفيض حرارة الجسم وحتى التجمد إذا كانت درجة حرارة الهواء -5. وتكمن خطورة هذه الحالة في أن الماء يسحب بسهولة الحرارة من سطح الجسم. لذلك عندما تكون الأقدام مبللة يفقد الجسم الحرارة تدريجيا، ما يؤدي إلى تعرضه لإجهاد شديد، وضعف منظومة المناعة بشكل حاد، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بعدوى فيروسية.ويشير الأخصائي، إلى أنه عندما يتبلل الحذاء والأقدام يجب بأسرع وقت تجفيف الحذاء أو استبداله وتجفيف القدمين وتغيير الجوارب. كما يمكن استخدام طبقة عازلة، مثل السيلوفان (Cellophane) مؤقتا، ولكن من الأفضل الدخول إلى مكان دافئ وتدفئة القدمين باستخدام ماء دافئ وتجفيفهما وارتداء جوارب دافئة.ويقول: "يمكن أن تتجمد الأقدام المبللة في حالة درجات الحرارة السالبة، وعلى الأكثر يكون تجمدها من المستوى الأول الذي يتميز بشحوب الجلد أولا، ومن ثم احمراره، ويمكن أن تظهر فقاعات. والإسعافات الأولية في هذه الحالة هي غسل القدمين وتجفيفهما وارتداء جوارب دافئة، وبعدها مباشرة مراجعة أقرب مركز طبي. ولا ينصح أبدا بممارسة العلاج الذاتي بما فيه استخدام المراهم قبل استشارة الطبيب المختص". (روسيا اليوم)