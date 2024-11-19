تعرفوا على أكثر أنواع الأسماك صحة وأقلها تلوثًا

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وتحتوي بعض أكثر أنواع الأسماك صحة أيضًا على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D. وتوضح كارلي: "تعتبر أحماض أوميغا-3 دهونًا صحية تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ والمفاصل والعينين والبشرة، كما تدعم الصحة العقلية وتقلل الالتهابات في الجسم، في حين يحافظ فيتامين D على قوة العظام ويعزز جهاز المناعة ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية".كما أن هناك مجموعة من الملوثات الشائعة الموجودة في الأسماك والتي يجب الحذر منها مثل الزئبق والبلاستيك الدقيق وثنائي الفينيل متعدد الكلور PCB.ونظرًا لهذه الكمية الهائلة من المعلومات، تم استخراج سبعة أنواع من الأسماك التي تميل إلى أن تكون أكثر صحة، وأقل شوائب، وأكثر ملاءمة للبيئة من غيرها، كما يلي:1. السردينتقول كارلي إنها "أسماك صغيرة مليئة بأحماض أوميغا-3 والكالسيوم وفيتامين D".2. الماكريلتقع أسماك الماكريل في مرتبة أدنى في السلسلة الغذائية، مثل السردين، مما يجعلها خيارًا من المؤكد أنه يحتوي على نسبة أقل من الزئبق والمواد الملوثة الأخرى. "يحتوي الماكريل على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، ومن الأفضل تناوله مدخنًا أو مسلوقًا".3. سمك السلمونتوضح كارلي أن "سمك السلمون يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 وفيتامين D، وهو متعدد الاستخدامات وله نكهة خفيفة"".4. سمك الرنجةعند اختيار الأسماك المنخفضة في السلسلة الغذائية، فإن سمك الرنجة هو أحد أفضل الخيارات، حيث "تحتوي سمكة الرنجة على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 وفيتامين B12، وهي عادة ما تكون مخللة أو مدخنة"، كما تتوافر بشكل شائع في المعلبات. وإذا كان بالإمكان الحصول على شرائح سمك الرنجة الطازجة، فإنه يكون أحد أفضل الخيارات الغذائية.5. السلمون المرقطإن سمكة السلمون المرقط قوس قزح هي سمكة جميلة تستحق المشاهدة، بقشرة قزحية ملونة ولحم برتقالي غامق يشبه سمك السلمون. ورغم أنها ليست منخفضة في السلسلة الغذائية مثل الخيارات الأخرى في القائمة، فهي تتميز بأنها "غنية بأحماض أوميغا-3 وأقل تلوثًا من الأسماك الأخرى في السلسلة الغذائية العالية".6. الأنشوجةعلى الرغم من أن الأنشوجة غالبًا ما تحظى بسمعة سيئة، إلا أنها ليست لذيذة بشكل مخادع فحسب، بل إنها تقدم الكثير من الناحية الغذائية. نظرًا لأنه يتم استهلاك عظامها الصغيرة تقنيًا عند الاستمتاع بها، فإن الأنشوجة مصدر ممتاز للكالسيوم، بالإضافة إلى البروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية والسيلينيوم وفيتامينات B.7. سمك القدتقول كارلي إن "سمك القد خفيف ومصدر جيد للبروتين وفيتامينات B، وباعتباره سمكة "متوسطة" من حيث الترتيب على السلسلة الغذائية، فإن سمك القد سيكون أيضًا أقل تلوثًا من بعض الأسماك من الدرجة الأولى، مثل التونة. (العربية)