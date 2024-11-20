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صحة

أطعمة صحية بديلة لأدوية إنقاص الوزن

Lebanon 24
20-11-2024 | 04:05
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تحدث أدوية إنقاص الوزن الآن ثورة في عالم الطب التي أصبحت شائعة، ولكن خبراء التغذية يؤكدون على عدم نسيان الأطعمة الطبيعية اليومية التي كانت موجودة أولاً للتحكم في الشهية.
وفقا لتقرير موقع Eat This, Not That!، أوضح أخصائى التغذية أن هناك أطعمة تعمل مثل أدوية انقاص الوزن وهو تحقيق الشبع لفترة أطول - عن طريق إرسال "إشارات الامتلاء إلى الدماغ" .
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هناك بعض الأطعمة يمكنها تنشيط مسارات مماثلة بشكل طبيعي لحقن انقاص الوزن، مما يساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وإدارة تناولك له.
الشوفان :
الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة بيتا جلوكان، الذي يساعد على إبطاء عملية الهضم ويزيد من الشعور بالشبع، من خلال تكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، يعمل الشوفان على تأخير إفراغ المعدة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهذا يحاكي الطريقة التي تعمل بها أدوية  فقدان الوزن على إطالة عملية الهضم، مما يقلل من تكرار وكثافة الجوع.
العدس :
العدس غني بالألياف، التي "تبطئ عملية الهضم"، مما يؤدي مرة أخرى إلى إعادة إنتاج تأثير أدوية GLP-1.
التفاح :
بفضل البكتين، وهو "نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتمدد في معدتك وتؤخر عملية الهضم.
وتشمل الأطعمة الأخرى التي يمكن تجربتها الأفوكادو والشعير وبذور الشيا والخضراوات الورقية الداكنة مثل الكرنب والسبانخ.
(اليوم السابع)
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