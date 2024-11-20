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صحة

البابونج.. الحل المثالي للأرق والقلق

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:00
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البابونج هو عشبة استهلكت كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض على مر السنين. بالتالي يعمل شاي البابونج على تعزيز النوم العميق، وتعزيز راحة العقل والجسم، وبالتالي المساعدة على إفراز السيروتونين، والذي له دور كبير في تقليل الشهية.
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وتعتبر عادات النوم السيئة السبب الأكثر شيوعًا للأرق، بحيث يؤثر اتباع نظام نوم منتظم، وأنشطة بدنية خفيفة ما قبل النوم وبيئة غرفة نوم هادئة على طبيعة النوم.

يمكن أن يساعد شاي البابونج في تنظيم نسبة السكر في الدم لأنه يحتوي مركبات مثل أبيجينين وكيرسيتين، التي تخفض مستويات السكر في الدم في الأبحاث الأولية.

تكمن فوائد شرب البابونج في القدرة على التخلص من التوتر والقلق الذي قد يشعر به الشخص كل يوم، ما يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء والغوص في نوم عميق.
 
من المعروف أن شاي البابونج هو مشروب شهير للاسترخاء ، وقد استخدم على مر السنين لتقليل الأرق والالتهابات. بالتالي يحتوي مضاد للأكسدة، يرتبط بالمستقبلات في الدماغ لتعزيز النوم أو تقليل مشاكل النوم المزمنة. كذلك تساهم رائحة البابونج القوية في إحداث نوم مريح. وغالبًا ما يستمتع الكثير من الناس بالبابونج كبديل خالٍ من الكافيين للمساعدة في تقليل الأرق.

أفضل وقت لشرب شاي البابونج يكون 30 دقيقة قبل النوم. بحيث يمنح هذا المشروب الجسم وقتًا كافيًا لاستقلاب الشاي ويساعد مضادات الأكسدة على العمل على إحداث النعاس. كما أنه يساعد العقل على الشعور بالارتياح والاستعداد للتمتع بنوم جيد.
 
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