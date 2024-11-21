هذه الأطعمة تهدد البصر.. تعرف إليها

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كشفَت دراسة حديثة، استندت إلى متابعة بيانات نحو 160 ألف بريطاني، ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، عن علاقة قوية بين استهلاك فائقة التصنيع، وزيادة خطر الإصابة بالعين الشديدة.وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من هذه الأطعمة يواجهون احتمالية أعلى بنسبة 30% للإصابة بالتنكس البقعي أو الغلوكوما، إضافةً إلى زيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 10% مقارنةً بمن يتجنبون تناول هذه الأطعمة.كما أظهرت النتائج أن الخطر يرتفع بشكل كبير مع زيادة الكمية المستهلكة من هذه الأصناف التي تشمل الأطعمة فائقة التصنيع، والمأكولات الجاهزة، والمشروبات الغازية، واللحوم المصنعة الغنية بالدهون والأملاح.على الرغم من التأثير السلبي لهذه الأطعمة، يشير الباحثون إلى أن ظهور أمراض العين يرتبط أيضاً بعوامل أخرى مثل الأمراض المزمنة الموجودة مسبقاً، والحالة الصحية العامة، وأسلوب الحياة. لذلك، ينبغي النظر إلى هذه النتائج بعين التحليل وعدم اختزالها في النظام الغذائي فقط.أكد الباحثون أن اتخاذ تدابير وقائية مثل وضع ملصقات توضيحية على عبوات المنتجات الغذائية، وفرض ضرائب على الأطعمة غير الصحية، وتقييد الإعلانات المروجة لها، والتشجيع على الخيارات الصحية، قد يسهم في تقليل استهلاك الأطعمة فائقة التصنيع.