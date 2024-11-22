أبعدوا أطفالكم عن هذه الأطعمة!

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يجب أن يحتوي النظام الغذائي للطفل على مزيج من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات والدهون الصحية لضمان حصوله على الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب هذه الأطعمة، هناك أيضًا أطعمة لا يجب أن تعطيها لطفلك، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التي لا يجب أن تعطيها لطفلك، بحسب موقع "تايمز ناو".إليك بعض الأطعمة التي لا يجب أن تعطيها لطفلك:المشروبات السكريةالمشروبات مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة الأخرى تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. بدلاً من ذلك، أعطهم الماء أو الحليب أو أجزاء صغيرة من عصير الفاكهة الطبيعي.اللحوم المصنعةتحتوي النقانق واللحوم الباردة على مواد حافظة ومستويات عالية من الصوديوم مما قد يثقل كاهل الجهاز الهضمي النامي لدى الطفل ويزيد من خطر إصابته بالسمنة. اختر اللحوم الطازجة أو البروتينات النباتية.الحبوب الغنية بالسكرتحتوي العديد من الحبوب التي يتم تسويقها للأطفال على نسبة عالية من السكر مما قد يسبب ارتفاعًا في الطاقة يتبعه انهيار، وبالتالي يؤثر على مزاجهم وتركيزهم. اختر الحبوب الكاملة ذات المحتوى المنخفض من السكر.رقائق البطاطس والوجبات الخفيفةعادةً ما تحتوي رقائق البطاطس المعبأة والوجبات الخفيفة المماثلة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والملح والمواد المضافة، وقد يؤدي هذا إلى الإفراط في تناول الطعام وسوء التغذية. قدم لهم وجبات خفيفة كاملة مثل الفواكه أو المكسرات أو الزبادي بدلاً من ذلك.المشروبات المحتوية على الكافيينتحتوي المشروبات مثل الصودا أو الشاي المثلج أو مشروبات الطاقة على الكافيين الذي لا ينصح به للأطفال بسبب تأثيره على النوم والتركيز وتطور الجهاز العصبي. الماء أو شاي الأعشاب بدائل أفضل.الحلوياتإن تناول الحلوى والحلويات بشكل منتظم قد يؤدي إلى ضعف صحة الأسنان ويساهم في إدمان السكر على المدى الطويل. بالنسبة للحلوى، قدم وجبات خفيفة تعتمد على الفاكهة أو حلوى منزلية الصنع مع الحد الأدنى من السكر.الأطعمة المقليةالأطعمة مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول غير الصحية ولا تناسب النظام الغذائي للطفل، البدائل المخبوزة أو المشوية أكثر صحة. (اليوم السابع)