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صحة
تناولوا هذه الفواكه اللذيذة.. والحارقة للدهون أيضا
Lebanon 24
22-11-2024
|
04:06
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هناك الكثير من الطعام الذى يساعدك على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، خلال رحلتك للوصول إلى الرشاقة، وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة، فإن الفواكه أيضا يمكنها أن تساعد على التخلص من الدهون، وكذا التخلص من الوزن إذا تم إدخالها في النظام الغذائي بشكل جيد ومرتب.
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وأضاف التقرير موضحا أن الفاكهة الصحية يمكنها أن تمد الجسم بالسكريات الصحية المطلوبة طالما تعزز من نسب السكريات في الدم دون ضرر إو إسراف، فضلا عن أن هناك الكثير من الأنواع قليلة السكر وكذلك تعزز من حرق الدهون والمساعدة على نجاح أنظمة الدايت والريجيم .
أطعمة تحرق الدهون:
البطيخ الذى يحتوى على المياه المرطبة للجسم وكذا يساعد على نجاح أنظمة الدايت طالما تم تناوله بطريقة متزنة، ولأنه مصدر لـ الفيتامينات الصحية فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
التفاح الصحى منخفض السعرات الحرارية، والمعزز للصحة العامة، والذى يحسن بشكل عام من نجاح أنظمة الدايت.
هذه الفواكه الصحية يمكنها أن تقلل من الوزن وتساعد نظامك الغذائي على النجاح والوصول لأهدافك. (اليوم السابع)
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