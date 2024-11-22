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صحة

خطأ شائع في محلات الحلاقة قد يصيب الرجال بعدوى فطرية.. وهذه أعراضها

Lebanon 24
22-11-2024 | 08:20
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حذر عدد من ممارسي مهنة الحلاقة، من زيادة مقلقة في حالات السعفة التي يصاب بها الرجال نتيجة قصات الشعر، ما قد يؤدي إلى تشوهات جلدية في فترة زمنية قصيرة.

ويعود ذلك ربما إلى إهمال النظافة العامة في محلات الحلاقة، كما أن العديد من الرجال يفضلون قصات الشعر التي تتطلب حلاقة الجوانب مع إبقاء الشعر طويلا في الأعلى، والتي يتم تنفيذها في محلات حلاقة "رخيصة وغير مؤهلة".
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وفي هذا الشأن، أشار مايك تايلور مدير أكاديمية تدريب الحلاقين في Poole جنوب إنكلترا، إلى أن المحلات الأرخص لا تنظف آلات الحلاقة بشكل جيد، ما يؤدي إلى تجمع الشعر عليها، وبالتالي انتقال العدوى.

وتعتبر السعفة عدوى فطرية شائعة، تنتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد أو عبر الأدوات الملوثة مثل الأمشاط والمناشف، وتؤثر بشكل رئيسي على الأطفال، رغم أن البالغين قد يصابون بها أيضا.

وتظهر الأعراض في شكل حلقات متقشرة على الجلد، مع حكة ونتوءات قد تكون حمراء أو بنية.

وللحماية من العدوى، ينصح الأطباء بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل الأمشاط والقبعات.
وأكد الدكتور جيمس أودونوفان، عضو في مجموعة استشارية فنية في منظمة الصحة العالمية، أهمية فحص أفراد الأسرة والعلاج في حال الإصابة بالعدوى. كما أوصى في فيديو على "يوتيوب" بعلاج جميع أفراد الأسرة بشامبو مضاد للفطريات إذا كان أحدهم مصابا، حتى وإن لم تثبت الإصابة بشكل قاطع.

وعلى الرغم من سمعة السعفة كمرض يصيب الفئات الأقل دخلا في المناطق الحضرية، فإن العدوى يمكن أن تصيب أي شخص، ويجب على المحلات الحلاقة أن تكون أكثر حذرا في الحفاظ على نظافة معداتها لتجنب انتشار العدوى. (روسيا اليوم)
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