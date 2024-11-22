شاي "الماتشا" علاج طبيعي للتوتر والقلق.. دراسة تكشف

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ويعتقد خبراء الصحة أن إضافة شاي الماتشا إلى النظام الغذائي قد يوفر دفعة كبيرة للصحة الجسدية والعقلية، وأنه في غضون 4 أسابيع فقط، يمكن أن يؤدي زيادة إل ثيانين إلى تحسين الحالة المزاجية.حيث توصلت دراسة، إلى أن "درجات الأعراض المرتبطة بالتوتر (أي الاكتئاب وسمة القلق والنوم) انخفضت فيما تحسنت درجات الوظيفة الإدراكية (أي الطلاقة اللفظية والوظيفة التنفيذية) بعد 4 أسابيع من تناول إل-ثيانين".وأضافت نتائج الدراسة أن "الانخفاض في مشاكل جودة النوم بما يشمل الاضطرابات واستخدام أدوية النوم، أكبر عند تناول إل-ثيانين مقارنة بتناول الدواء الوهمي، بينما تحسنت الطلاقة اللفظية، خاصة طلاقة الحروف، عند تناول إل-ثيانين بين الأفراد الذين أظهروا أداء منخفضاً نسبياً في مرحلة ما قبل العلاج".كما تعني خصائص شاي الماتشا الحرارية أنه حارق دهون طبيعي ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. ويُقال إن الشاي مضاد للأكسدة رائع بسبب محتواه من الكلوروفيل والكيتشين.ويعتبر مشروب شاي الماتشا غني بالألياف وفيتامين C والمعادن. على الرغم من أنه لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلب أو أمراض الكلى أو قرحة المعدة. (العربية)