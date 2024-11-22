20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
شاي "الماتشا" علاج طبيعي للتوتر والقلق.. دراسة تكشف
Lebanon 24
22-11-2024
|
14:00
A-
A+
شاي الماتشا
photos
0
A+
A-
نشرموقع "Surrey Live"، مقال كشف من خلاله أن شاي الماتشا بإمكانه تخفيف التوتر والقلق الذي يعاني منه الملايين، ويمكن أن يساعدهم في حياتهم اليومية.
ويعتقد خبراء الصحة أن إضافة شاي الماتشا إلى النظام الغذائي قد يوفر دفعة كبيرة للصحة الجسدية والعقلية، وأنه في غضون 4 أسابيع فقط، يمكن أن يؤدي زيادة إل ثيانين إلى تحسين الحالة المزاجية.
Advertisement
حيث توصلت دراسة، إلى أن "درجات الأعراض المرتبطة بالتوتر (أي الاكتئاب وسمة القلق والنوم) انخفضت فيما تحسنت درجات الوظيفة الإدراكية (أي الطلاقة اللفظية والوظيفة التنفيذية) بعد 4 أسابيع من تناول إل-ثيانين".
وأضافت نتائج الدراسة أن "الانخفاض في مشاكل جودة النوم بما يشمل الاضطرابات واستخدام أدوية النوم، أكبر عند تناول إل-ثيانين مقارنة بتناول الدواء الوهمي، بينما تحسنت الطلاقة اللفظية، خاصة طلاقة الحروف، عند تناول إل-ثيانين بين الأفراد الذين أظهروا أداء منخفضاً نسبياً في مرحلة ما قبل العلاج".
كما تعني خصائص شاي الماتشا الحرارية أنه حارق دهون طبيعي ويعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. ويُقال إن الشاي مضاد للأكسدة رائع بسبب محتواه من الكلوروفيل والكيتشين.
ويعتبر مشروب شاي الماتشا غني بالألياف وفيتامين C والمعادن. على الرغم من أنه لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلب أو أمراض الكلى أو قرحة المعدة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
03:07 | 2024-11-22
22/11/2024 03:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
04:07 | 2024-11-22
22/11/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
01:47 | 2024-11-22
22/11/2024 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
10:05 | 2024-11-22
22/11/2024 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
08:11 | 2024-11-22
22/11/2024 08:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-11-22
علاقة وثيقة بين أمراض القلب والخرف.. كيف تساهم الأدوية الشائعة في تقليل خطر الإصابة؟
08:20 | 2024-11-22
خطأ شائع في محلات الحلاقة قد يصيب الرجال بعدوى فطرية.. وهذه أعراضها
06:00 | 2024-11-22
دراسة تكشف.. عواقب "خطيرة" لمن يتناول الطعام بعد الخامسة مساء
04:06 | 2024-11-22
تناولوا هذه الفواكه اللذيذة.. والحارقة للدهون أيضا
02:10 | 2024-11-22
أبعدوا أطفالكم عن هذه الأطعمة!
00:00 | 2024-11-22
تعرّف على فوائد العسل الصحية في الشتاء
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 00:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24