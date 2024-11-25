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صحة

مشروبات تزيد نسبة الحديد وتحميك من فقر الدم

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:17
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الحديد عنصر غذائي حيوي ومهم لأجسامنا، فهو يدعم إنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى كل خلية بالجسم، ويمكن أن تؤدي مستويات الحديد المنخفضة إلى الشعور بأعراض مثل التعب والضعف وحتى فقر الدم، ولحسن الحظ، قد لا نحتاج دائمًا إلى المكملات الغذائية لمعالجة هذه المشكلة، فهناك العديد من المشروبات الطبيعية واللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الحديد لدينا، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".
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عصير الجزر
تناول كوب من عصير الجزر غني بالحديد، حيث يُعرف البنجر بمحتواه العالى من الحديد، في حين أن الجزر غني بفيتامين أ، الذي يعزز امتصاص الحديد، ولا يعمل هذا الثنائي على تحسين مستويات الهيموجلوبين فحسب، بل يزيل السموم من الدم أيضًا، أضف قليلًا من عصير الليمون إلى هذا المشروب لتعزيز مستويات فيتامين سى، الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

عصير السبانخ
تعتبر العصائر الخضراء طريقة رائعة لإدخال الحديد إلى نظامك الغذائي، وتحتوى السبانخ على نسبة عالية من الحديد غير الهيمي، والذي يمكن أن يعزز مستويات الهيموجلوبين، ولزيادة امتصاص الحديد، امزجي الخضار مع الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو الأناناس.

عصير الرمان
يحتوي الرمان على كميات كبيرة من الحديد والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد شرب عصير الرمان الطازج على تحسين الدورة الدموية ومستويات الهيموجلوبين، كما أن حلاوته المتأصلة تجعله خيارًا رائعًا للأشخاص من جميع الأعمار، ولتعزيز تأثيره، يمكنك مزجه مع حفنة من التمر أو الزبيب، وكلاهما غني بالحديد.

عصير بذور اليقطين
تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الحديد والزنك، وكلاهما من المعادن الضرورية لعملية التمثيل الغذائي للطاقة، امزج بذور اليقطين المنقوعة مع الموز واللبن الرائب وقليل من العسل لتحضير عصير كريمي غني بالحديد، وهذا المشروب ليس مغذيًا فحسب، بل إنه أيضًا وجبة خفيفة ممتازة بعد التمرين لتجديد نشاط جسمك.

عصير التفاح والخوخ
التفاح غني بالحديد، والخوخ المجفف يحتوي على الحديد والألياف، امزج الاثنين معًا لتحضير مشروب حلو طبيعي يحسن الهضم ويزيد من نسبة الهيموجلوبين، حيث أن تناول هذا المشروب يوميًا يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل فعال. (اليوم السابع)
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