ما هو الوقت الأمثل لتكوين فيتامين D طبيعيًا؟

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وأوضح التقرير، أنّه "منتصف النهار أي الفترة من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا تكون الوقت المثالي لإنتاج فيتامين D، لأنه في تلك الفترة تكون الشمس في ذروتها، مما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين D بكفاءة أكبر".وينبغي استهداف التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار لمدة 10 إلى 30 دقيقة على الأقل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع للحفاظ على مستويات صحية في الدم.أيضاً، لتعزيز إنتاج فيتامين D، يجب تعريض المزيد من الجلد لأشعة الشمس. فكلما زادت مساحة الجلد، الذي يتعرض لأشعة الشمس، زاد فيتامين D الذي يمكن للجسم إنتاجه. ويراعى التأكد من كشف الذراعين والساقين والظهر والبطن للحصول على التركيب الأمثل لفيتامين D.ويمكن أن تقلل الكريمات الواقية من الشمس، التي تحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 30 أو أعلى من إنتاج فيتامين D بنسبة 95-98%. لذا، سيحتاج المرء إلى التعرض لأشعة الشمس بشكل إضافي لتحقيق مستويات كافية من فيتامين D.كما يجب دائمًا تذكر حماية البشرة أثناء الاستمتاع بالشمس، إذ ينبغي استخدام واقي الشمس أثناء التواجد خارج المنزل لفترات طويلة لتجنب حروق الشمس مع الاستمرار في جني فوائد فيتامين D. (العربية)