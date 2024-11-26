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صحة

شرب القهوة يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.. دراسة تكشف

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:03
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تزيد القهوة من عدد البكتيريا المفيدة L. asaccharolyticus في الأمعاء، بحسب ما أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء كلية الطب بجامعة واشنطن. 

وأكّدت مجلة Nature Microbiology، أن "77 ألف متطوع من مختلف البلدان شاركوا في هذه الدراسة، طلب منهم في المرحلة الأولى تقديم معلومات عن نظامهم الغذائي اليومي".
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وقد ركز الباحثون اهتمامهم على عادة شرب القهوة. كما تم تحليل عينات من برازهم لتحديد تركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.

وأظهرت نتائج التحليل أن الميكروبيوم المعوي أن مستوى بكتيريا Lawsonibacter asaccharolyticus لدى الذين يشربون القهوة بانتظام أعلى بثمانية أضعاف مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة.  (روسيا اليوم) 
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