شرب القهوة يعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.. دراسة تكشف

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وأكّدت مجلة Nature Microbiology، أن "77 ألف متطوع من مختلف البلدان شاركوا في هذه الدراسة، طلب منهم في المرحلة الأولى تقديم معلومات عن نظامهم الغذائي اليومي".وقد ركز الباحثون اهتمامهم على عادة شرب القهوة. كما تم تحليل عينات من برازهم لتحديد تركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.وأظهرت نتائج التحليل أن الميكروبيوم المعوي أن مستوى بكتيريا Lawsonibacter asaccharolyticus لدى الذين يشربون القهوة بانتظام أعلى بثمانية أضعاف مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة. (روسيا اليوم)