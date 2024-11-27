علامات تدل على أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

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مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس في الشتاء ينسى الكثير من الناس شرب الماء بانتظام، وهو ما قد يؤدى لفقدان ترطيب الجسم مما قد يعرضهم لخطر الجفاف، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك على شرب مزيد من الماء فى الشتاء، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".1- كن على دراية بأهمية شرب الماءيحتاج جسمك إلى الماء لمجموعة من العمليات مثل نقل الماء إلى الخلايا، وتنظيم درجة حرارة الجسم، ومساعدتك على التركيز وجعل جسمك يؤدي كامل إمكاناته.أعراض الجفاف الصداع المزعج أو التعب قد يعني انخفاض مستويات المياه.أفضل طريقة للتأكد من عدم إصابتك بالجفاف هي فحص لون البول. يعتبر اللون الأصفر عديم اللون أو الشاحب مثاليًا بينما يشير اللون الأصفر الداكن إلى الجفاف.2- فهم احتياجات جسمك من المياهيحتاج الرجال إلى شرب حوالي أربعة لترات من الماء والنساء ثلاثة لترات يوميًا لكن كمية السوائل التي تتناولها تعتمد أيضًا على مستويات نشاطك، ودرجة حرارة المكان الذي تعيش فيه، والأمراض المزمنة لديك.3- رطب جسمك باستمرارلكي يجني الجسم فوائد الماء، يجب أن تبقى رطبًا باستمرار، حتى لو لم تقم بأي نشاط بدني، فإنك لا تزال تفقد الماء من خلال العرق والبول والتنفس وما إلى ذلك.4- فكر فى شرب الماء بشكل مختلفيمكنك شرب المياه الممزوجة بالفواكه والأعشاب، والمشروبات الرياضية منخفضة السعرات الحرارية، للبقاء رطبًا.5- التحول إلى العصائراستبدل وجبة الإفطار بالعصائر الصحية أو استبدل قهوة الصباح بعصير الفاكهة سيضمن ذلك حصولك على الماء من الوجبة الأولى في يومك.6- اشرب الماء حتى لو لم تكن عطشاناارتشف الماء على فترات منتظمة حتى لو لم تكن عطشانًا. سيضمن ذلك أنك لا تمنح جسمك فرصة للترطيب باستمرار.7- عندما تشعر بالجوع اشرب كوب ماءعندما تشعر بالرغبة المفاجئة في تناول وجبة خفيفة، حاول شرب كوب من الماء أولاً.في معظم الحالات، تتلاشى الرغبة في تناول الطعام وتساعدك على عدم الإفراط في تناول الوجبة التالية.8- كن ذكيا في شرب الماءاشرب كوبًا كاملاً من الماء قبل تناول الطعام في المطعم سيساعدك الماء على الشعور بالشبع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.9 - احمل زجاجة ماءدرب نفسك على حمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أينما ذهبت إن رؤية الزجاجة بجانبك ستذكرك بأخذ رشفات متكررة.10 - شرب الماء عند الاستيقاظ من نومكسيؤدي ذلك إلى تجنب أي علامات للجفاف لأن جسمك لن يحصل على الماء لفترة طويلة. (اليوم السابع)