اكتشف.. 8 أطعمة ومشروبات تؤثر سلبًا على حالتك العقلية والمزاجية

ذكر موقع "Mayo Clinic"،أنّ علاج أعراض القلق وتقلبات الحالة المزاجية، يتطلب إدخال تغييرات على نمط الحياة.
ولا توجد أي تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تعالج القلق، ولكن ما يمكن أن يساعد هو مراقبة ما يتم تناوله من طعام.
وهناك 8 أطعمة ومشروبات يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الحالة العقلية والمزاجية، بحسب ما نشرت صحيفة Times of India، كما يلي:
أوّلاً، الوجبات الخفيفة السكرية: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى تقلبات مزاجية وانهيار الطاقة، ما يؤدي إلى القلق أو الاكتئاب.
ثانياً، الكافيين: يسهم تناول الكثير من الكافيين في زيادة الشعور بالتوتر والقلق واضطراب النوم، وكلها تؤثر على الصحة العقلية.
ثالثاً، الدهون المتحولة: توجد الدهون المتحولة في السمن والوجبات الخفيفة المصنعة، وهي مرتبطة بالتهاب الدماغ واضطرابات الحالة المزاجية.
رابعاً، الأطعمة الغنية بالصوديوم: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تعطيل الوظائف العصبية وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
خامساً، اللحوم المصنعة: تحتوي الأطعمة مثل النقانق واللحوم المقددة على مواد حافظة ودهون غير صحية، والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب وتدهور الصحة العقلية.
سادساً، الأطعمة المقلية: ترتبط الأطعمة المقلية والدهنية بالالتهاب، والذي يمكن أن يؤثر على وظائف المخ والحالة المزاجية.
سابعاً، الكربوهيدرات المكررة: يمكن أن تتسبب الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعجنات في ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى التهيج والقلق.
ثامناً، المحليات الصناعية: من المعروف أن المحليات الصناعية يمكن أن تتداخل مكوناتها، على سبل المثال الأسبارتام، مع النواقل العصبية، مما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الحالة. (العربية)