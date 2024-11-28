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صحة
صعود السلالم.. فوائد صحية كثيرة
Lebanon 24
28-11-2024
|
00:41
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أظهرت دراسة تجريبية حديثة نشرها موقع "PsyPost"، أن أوقاتًا قصيرة من صعود السلالم تحسّن كثيرًا الإدراك المعرفي ، وتزيد من مستويات الطاقة.
وقد أظهر المشاركون في الدراسة، الذين مارسوا صعود السلالم بكثافة أعلى، استجابة أسرع في الاختبارات المعرفية، وكانت هذه التأثيرات واضحة لدى كلا الجنسين.
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وأوضحت الدراسة أن الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن الأنشطة البدنية القصيرة التي لا تتجاوز بضع دقائق يمكن أن تقدم فوائد صحية كبيرة، مثل تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين المزاج من خلال إفراز "الإندورفينات".
ويمكن أن تساعد هذه الأنشطة القصيرة، مثل المشي السريع وصعود السلالم وتمارين وزن الجسم أو حتى جلسات الرقص القصيرة، في مواجهة التأثيرات السلبية للجلوس المطول، وزيادة وضوح الذهن وتقليل التوتر.
كما تسهم هذه الأنشطة في تحقيق توصيات النشاط البدني اليومية، ما يجعلها مثالية للأشخاص ذوي الجداول المزدحمة.
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