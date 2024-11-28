15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بشرى لمرضى "كوفيد طويل الأمد".. إليكم هذا العلاج
Lebanon 24
28-11-2024
|
10:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة عن علاج مهم قد يكون الوسيلة الأكثر فعالية لمحاربة أعراض "كوفيد طويل الأمد"، وهي الحالة التي يعاني منها العديد من المرضى بعد الإصابة بالفيروس.
وتعد العلاجات بالكلام وإعادة التأهيل البدني والعقلي قد تساعد في تحسين الأعراض لدى المصابين، إلا أنه لا يوجد حتى الآن "دليل قاطع" على فعالية الأدوية أو المكملات الغذائية أو العلاج بالأكسجين في معالجة "كوفيد طويل الأمد"، وفقاً لما أفاد فريق من العلماء الكنديين.
Advertisement
وتشمل الأعراض: التعب الشديد وضيق التنفس وآلام العضلات والمفاصل، ما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى.
وقام علماء جامعة ماكماستر في أونتاريو بتقييم نتائج 24 تجربة شملت 3695 مريضا يعانون من "كوفيد طويل الأمد"، بحسب ما أعلنت الدراسة.
وأكد فريق البحث أن العلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن يساهم في تقليل الشعور بالتعب وتحسين الوظائف الإدراكية لدى المرضى. كما وجد أن ممارسة التمارين الهوائية المتقطعة من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا لمدة 4 إلى 6 أسابيع قد تحسن الوظائف البدنية والتعافي بشكل عام.
ورغم هذه النتائج المشجعة، أقر العلماء بأن العلاج السلوكي المعرفي وإعادة التأهيل قد يواجهان صعوبات في التطبيق، نظرا لمخاوف المرضى من فعالية هذه الأساليب، بالإضافة إلى أن بعضهم قد يعتقدون أن "كوفيد طويل الأمد" ليس "حقيقيا" بل هو مجرد حالة نفسية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
قبل شنّها غارة بالقرب من صيدا اليوم.. إليكم ما أبلغته إسرائيل لأميركا
10:47 | 2024-11-28
28/11/2024 10:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... إعلاميّة فقدت توأمها بعد عامين من الزواج: أنا حزينة
06:59 | 2024-11-28
28/11/2024 06:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟
10:48 | 2024-11-28
28/11/2024 10:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء صيدا... وهذا ما قاله العدوّ
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء صيدا... وهذا ما قاله العدوّ
08:39 | 2024-11-28
28/11/2024 08:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الجدل... باسم يوسف قام بحركات غريبة خلف نجوى كرم شاهدوا ما فعله (فيديو)
Lebanon 24
أثار الجدل... باسم يوسف قام بحركات غريبة خلف نجوى كرم شاهدوا ما فعله (فيديو)
09:36 | 2024-11-28
28/11/2024 09:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:00 | 2024-11-28
لماذا يجب ألا تستخدم رقائق الألومنيوم لحفظ بقايا الطعام؟
12:30 | 2024-11-28
فوائد للمشي تحت المطر
07:46 | 2024-11-28
أكثر من النساء.. الخرف يبدأ مبكراً عند الرجال بسبب السمنة
05:44 | 2024-11-28
ما هي أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء؟
02:31 | 2024-11-28
بشرى إلى مرضى السرطان.. هذا ما توصّل إليه أحد المراكز الروسية
02:30 | 2024-11-28
لبنان يخوض معركته ضدّ الإنفلونزا: اللقاح لأضرار أقلّ وطأة
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
29/11/2024 01:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
29/11/2024 01:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
29/11/2024 01:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24