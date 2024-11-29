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صحة
اسباب الغثيان المستمر وطرق التعامل معه
Lebanon 24
29-11-2024
|
02:00
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الطعام الصحي هو الطعام الذى يقيك اضطرابات المعدة، وإذا كنت تعانى من الغثيان لأى سبب كان، فعليك التأكد من أن أغلب الخيارات الصحية يمكنها أن تعالج المشكلة.
وفقا لتقرير نشر فى موقع فيرى ويل هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن حالة الغثيان التي تصيب البعض لها الكثير من الأسباب ، فالتهابات المعدة وقرحها ومشكلات الهضم والعسر الهضمى واضطرابات حركية المعدة والإخراج، وكذا الحالة المعوية والإخراجية، وكذلك حالات الحمل وبعض الأدوية والعلاجات، قد تسبب الشعور بالغثيان، ويفضل علاج السبب من جذوره للتخلص من المشكلة، ولكن هناك بعض الأطعمة وخاصة أنواع الفاكهة التي تقاوم هذا الشعور بالمزعج.
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فاكهة تساعد على التخلص من الغثيان
ـ التفاح الصحي تلك الفاكهة الغنية بكم هائل من الألياف المفيدة التي تعزز راحة الأمعاء وتقلل من فرص اضطراب المعدة وغثيانها، والشعور بالرغبة في القىء، ولذا ينصح بتناول تفاحة في حال الغثيان.
ونصح التقرير بتناول القليل جدا من الفاكهة السكرية لمقاومة الغثيان، ولذك لتقليل فرص التقيئ والاستفادة من فوائد هذه الأنواع اللذيذة من الفاكهة. (اليوم السابع)
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