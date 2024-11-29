عن شرب الماء يومياً.. إقروا هذه الدراسة

يبدو أن شرب 8 أكواب من الماء يومياً نصيحة جيدة، وفق مراجعة بحثية جديدة في جامعة كاليفورنيا لبيانات متعلقة بتناول الماء وترطيب الجسم.



وجمع فريق البحث أدلة من 18 تجربة سابقة، في أول تقييم بهذا الحجم الكبير لفوائد استهلاك الماء، سواء لحصى الكلى، أو للسكري، أو للصداع النصفي، ومشاكل صحية أخرى.

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وبحسب "هيلث داي"، تبين أن أهم فوائد شرب هذه الكمية الصحية من الماء هو منع حصى الكلى، يلي ذلك إنقاص الوزن أو ضبطه.



ووجد الباحثون أن من أصيبوا بحصى الكلى، ثم شربوا 8 أكواب يومياً بعدها، تمكنوا من منع تكرار الحصى.



وقال الدكتور بنيامين بريير، رئيس قسم المسالك البولية في الجامعة،: "بالنسبة لمثل هذا التدخل الشامل والبسيط، لم تكن الأدلة واضحة، ولم يتم إثبات الفوائد جيداً من قبل".



6 أكواب وجمع فريق البحث أدلة من 18 تجربة سابقة، في أول تقييم بهذا الحجم الكبير لفوائد استهلاك الماء، سواء لحصى الكلى، أو للسكري، أو للصداع النصفي، ومشاكل صحية أخرى.وبحسب "هيلث داي"، تبين أن أهم فوائد شرب هذه الكمية الصحية من الماء هو منع حصى الكلى، يلي ذلك إنقاص الوزن أو ضبطه.ووجد الباحثون أن من أصيبوا بحصى الكلى، ثم شربوا 8 أكواب يومياً بعدها، تمكنوا من منع تكرار الحصى.وقال الدكتور بنيامين بريير، رئيس قسم المسالك البولية في الجامعة،: "بالنسبة لمثل هذا التدخل الشامل والبسيط، لم تكن الأدلة واضحة، ولم يتم إثبات الفوائد جيداً من قبل".

وأظهرت الدراسات أن شرب 6 أكواب أو أكثر من الماء يومياً يساعد أيضاً على التخلص من الوزن الزائد، على الرغم من أن 8 أكواب يومياً أفضل للبالغين، في حين لم يجد الباحثون أدلة أنها تساعد المراهقين على إنقاص الوزن.



وبدا أن الصداع يخف في التردد، إذا زاد البالغون من تناولهم للمياه، ووجدت تجارب أخرى أن الكثير من الماء يمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي والتهابات المسالك البولية.



4 أكواب

ويساعد تناول حوالي 4 أكواب من الماء يومياً مرضى السكري في التحكم في نسبة السكر في الدم.



وأظهرت البيانات أن شرب المزيد من الماء يساعد أيضاً البالغين الأصغر سناً على خفض ضغط الدم إلى مستويات صحية.



ومع ذلك، حذر بريير من أن الإفراط في شرب الماء قد لا يناسب الجميع، وقال: "قد يستفيد الشخص الذي يعاني من التبول المتكرر في بعض الأحيان من شرب كميات أقل. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع، في ما يتعلق باستهلاك الماء". (24)