هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟

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استحوذ ريجيم القهوة على خيال الكثير من الناس الذين يهدفون إلى الحد من نوبات الجوع المزعجة أو مجرد محاولة تقليل السعرات الحرارية وإنقاص الوزن، ويتضمن النظام الغذائي الذي يعد بخفض دهون البطن وتعزيز التمثيل الغذائي خلط القهوة بمكونات مثل القرفة المطحونة وعصير الليمون والفلفل الحار وتناوله في غضون 7 ثوانٍ من الشعور بالجوع، ويزعم الكثيرون أنهم استفادوا منه ويتفقون مع ادعائه بإذابة دهون البطن وتعزيز التمثيل الغذائي، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".ولكن.. هل هي حقًا طريقة صحية لاستهداف دهون البطن؟تشير الدراسات وخبراء الصحة إلى خلاف ذلك، حيث أن مكونات قهوة الدايت تشمل الكروم، وخلاصة الشاي الأخضر، والكابسيسين، والليمون، والعسل، والفلفل الحار، والقرفة أو مزيج من هذه المكونات لإعداد هذا المشروب، ومع ذلك، من الصعب تحقيق فترة زمنية لا تتجاوز السبع ثوان من الجوع، خاصة أن الجوع قد يصيبك في أي وقت، علاوة على ذلك، فإن تناول هذا المشروب في كل مرة تشعر فيها بالجوع قد يؤدي إلى تناول جرعة زائدة من الكافيين، وهو ما قد يسبب مشاكل صحية أخرى.فيما يلى.. الفوائد المحتملة لإتباع حمية القهوة لانقاص الوزن:إن تناول القهوة باعتدال حتى بدون المكونات الصحية يمكن أن يكون له فوائد صحية محتملة في إدارة نسبة السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكري من النوع 2، وخفض حالات الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم والثدي وبطانة الرحم، وذلك وفقًا لجامعة هارفارد.ومن المعروف أن بعض المكونات في هذا النظام الغذائي، بما في ذلك القرفة والشاي الأخضر والفلفل الحار، تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقليل الشعور بالجوع، وقد يكون لها بعض الفوائد في فقدان الدهون، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات أنها مفيدة بالفعل في إنقاص الوزن.فيما يلى.. الآثار الجانبية لاتباع حمية القهوة لانقاص الوزن:إن تناول الكثير من أكواب القهوة قد يسبب حرقة المعدة أو الحموضة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقهوة أن تتسبب في تضخم المعدة مما قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ، وفي حين أن هذا قد يساعد في الحد من الجوع، فإن الانزعاج الناجم عن الانتفاخ أمر مزعج وغير صحي، كما يحتوي الفلفل الحار، على مادة الكابسيسين، وهي مادة فعالة تحفز مستقبلات الألم في الجسم، مما قد يسبب إحساسًا بالحرقان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Neurogastroenterology and Motility.ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من القهوة إلى الجفاف والدوار والصداع والأرق، ويمكن أن تؤدي هذه الحيلة إلى نقص التغذية ومجموعة من المشاكل الصحية بالجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد إضافة الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية في تقليل دهون البطن بطريقة أكثر استدامة. (اليوم السابع)