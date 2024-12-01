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صحة
احذروا.. هذا ما يسببه فطر الجلد في صالونات الحلاقة
Lebanon 24
01-12-2024
|
11:18
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تؤدي محلات الحلاقة إلى تساقط الشعر الذي يلاحظه البعض لا سيما عند الاستحمام، بحسب ما كشف تقرير حديث.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أطباء الجلد حذروا من أن فطر الجلد الذي يمكن أن ينتشر عن طريق الأمشاط أو المناشف غير المعقمة جيدا في صالونات الحلاقة "غير النظيفة" يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل دائم.
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واستندت الصحيفة إلى تقارير حديثة من الحلاقين في المملكة المتحدة، الذين يقولون إنهم يرون علامات واضحة لسعفة الرأس (التهاب فطري يصيب جلد الرأس) على رؤوس العملاء.
ويعتقد الحلاقون أن ذلك يرجع إلى انتشار "محلات الحلاقة الرخيصة، التي لا تعتني بالنظافة وغير مؤهلة وتستخدم أدوات قذرة".
وتشمل العلامات الشائعة للعدوى الفطرية، الحكة، ومنطقة متقشرة على شكل حلقة، وتشتت النتوءات التي يتراوح لونها من الأحمر على الجلد الأبيض إلى المحمر أو البني أو الرمادي على الجلد الأسود.
لكن الخبراء حذروا من أعراض أخرى أقل شهرة للعدوى تظهر مثل تساقط الشعر، الناجم عن الشعر المصاب الذي يكون هشا وينكسر بسهولة.
ويحث الخبراء الناس على تجنب مشاركة فرش الشعر والأمشاط والقبعات والمناشف وأغطية الوسائد مع أشخاص آخرين إذا كنت تعاني من عدوى سعفة الرأس، مع تنظيف هذه الأدوات باستمرار. (سكاي نيوز)
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