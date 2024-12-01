للحفاظ على صحة العين.. تعرّفوا على الفيتامينات الأساسية اللازمة

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في بعض الأحيان، يحتاج البعض إلى القليل من المساعدة للتأكد من أن نظامهم الغذائي يلبي احتياجاتهم الغذائية. يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في سد الفجوات. لكن قبل البدء بتناول أي فيتامينات، يجب استشارة الطبيب المعالج أولا.ويمكن لطبيب العيون أيضًا تقديم نظرة ثاقبة حول صحة العينين أثناء فحص العين المنتظم، لذا يجب الحرص على فحص العينين في مواعيد منتظمة.بالإضافة إلى النظام الغذائي المتوازن، تشمل قائمة أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية للعينين، ما يلي:أولاً، يدعم فيتامين A الرؤية والجهاز المناعي والقلب والرئتين والنمو والتطور بشكل عام. على وجه التحديد، يساعد فيتامين A على رؤية مجموعة كاملة من الضوء، حيث ينتج الفيتامين A صباغا في شبكية العين. يمكن العثور على فيتامين A في الأطعمة مثل السلمون والبروكلي والبيض والجزر وحبوب الإفطار المدعمة.ثانياً، يساعد فيتامين C على حماية العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. كلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص بالخارج وتحت أشعة الشمس، زاد خطر الضرر. وفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون، فإن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة يمكن أن يسبب أضرارا لا رجعة فيها.ثالثاً، ينصح أطباء العيون مرضاهم بانتظام بتناول أوميغا-3، وإذا لم يحصل المريض على ما يكفي من هذه الأحماض الدهنية في نظامه الغذائي، فسيكون البديل هو تناول المكملات الغذائية. توجد أوميغا-3 بشكل رئيسي في الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل أو الرنجة وبعض المكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان والجوز.رابعاً، يعد فيتامين E، أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، ضروريًا لجميع خلايا الجسم ووظائفه الخلوية. فهو يساعد على حماية أجسامنا من الجذور الحرة المسببة للسرطان ويلعب دورا هاما في الرؤية.خامساً، يوجد الزنك في جميع الفيتامينات المتعددة تقريبًا لأنه عنصر غذائي أساسي للجسم. يستخدم لتقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على الشفاء من الجروح بسرعة. يساعد الزنك أيضًا في صحة العين.سادساً، يساعد الزنك فيتامين A على إنتاج الميلانين (الصباغ الذي يحمي العينين) ويمكن أن يحمي العينين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر. توصي جمعية البصريات الأميركية بتناول 40 إلى 80 ملغ يوميًا لإبطاء التقدم. (العربية)