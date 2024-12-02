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صحة

إحذر تناول هذا النوع من التوت مع أدوية سيولة الدم!

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:56
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حذر مركز استشارات المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من تناول توت غوجي "Goji Berry" مع أدوية سيولة الدم، نظراً لأنه يمكن أن تحدث تفاعلات دوائية خطيرة.

وأوضح المركز أن توت "غوجي" يمكن أن يمنع تحلل بعض أدوية سيولة الدم، ما يسمى بمضادات فيتامين "ك"، مما يؤدي إلى تراكم المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم زيادة الميل إلى النزيف.
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وعلى الجانب الآخر، يتمتع توت "غوجي" بفوائد صحية عديدة، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والحديد والكالسيوم، كما أنه غني بالكاروتينات والألياف الغذائية.
ومع ذلك، ينبغي تناول توت غوجي باعتدال، نظراً لارتفاع نسبة السكر به، حيث تبلغ 46%، وهذا يرجع إلى أنه يتوفر في الغالب كفاكهة مجففة.
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