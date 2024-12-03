التغيرات في الصوت قد تشير إلى الإصابة بمرض قاتل

ذكر الدكتور ميلان هان، أستاذ أمراض الرئة بجامعة ميشيغان أن التغيرات في الصوت قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الرئة.

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وحول الموضوع قال الطبيب:" قد تشير بعض العلامات في الجسم إلى وجود ورم معين، حيث يمكن تخمين وجود سرطان الرئة من خلال بعض التغيرات التي تحدث في الصوت... عادة ما يبدأ الناس بالتفكير بهذا المرض عندما يتعرضون لنوبات سعال مستمرة ومتكررة، لكن بحة الصوت التي تظهر لدى البعض ولا تزول قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان، لذا يجب مراجعة الطبيب على الفور".وأضاف: "تحدث لدى بعض المصابين بسرطان الرئة بحة في الصوت لأن السرطان يؤثر على العصب الحنجري الراجع الذي يمتد من الرأس ويمر من الحلق إلى التجويف الصدري ومن ثم ينعطف إلى الأعلى ليعود إلى الحنجرة التي تعتبر صندوق توليد الصوت لدى الإنسان، لذلك يجب علينا الانتباه إلى بحة الصوت التي تظهر وتستمر طويلا أو تلك التي تتكرر عدة مرات".