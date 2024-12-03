Advertisement

صحة

التغيرات في الصوت قد تشير إلى الإصابة بمرض قاتل

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1287406-638688430324608133.jpg
Doc-P-1287406-638688430324608133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر الدكتور ميلان هان، أستاذ أمراض الرئة بجامعة ميشيغان أن التغيرات في الصوت قد تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الرئة.
 
وحول الموضوع قال الطبيب:" قد تشير بعض العلامات في الجسم إلى وجود ورم معين، حيث يمكن تخمين وجود سرطان الرئة من خلال بعض التغيرات التي تحدث في الصوت... عادة ما يبدأ الناس بالتفكير بهذا المرض عندما يتعرضون لنوبات سعال مستمرة ومتكررة، لكن بحة الصوت التي تظهر لدى البعض ولا تزول قد تكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان، لذا يجب مراجعة الطبيب على الفور".
Advertisement

وأضاف: "تحدث لدى بعض المصابين بسرطان الرئة بحة في الصوت لأن السرطان يؤثر على العصب الحنجري الراجع الذي يمتد من الرأس ويمر من الحلق إلى التجويف الصدري ومن ثم ينعطف إلى الأعلى ليعود إلى الحنجرة التي تعتبر صندوق توليد الصوت لدى الإنسان، لذلك يجب علينا الانتباه إلى بحة الصوت التي تظهر وتستمر طويلا أو تلك التي تتكرر عدة مرات".
 
وأشار الطبيب إلى وجود عدة مؤشرات في الجسم قد تدل على الإصابة بشرطان الرئة أيضا، مثل ظهور ألم متكرر في الصدر أو الكتفين، أو ظهور آلام متكررة في الظهر، أو مشكلات في البلع. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2024-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:09 | 2024-12-03
04:14 | 2024-12-03
01:39 | 2024-12-03
00:17 | 2024-12-03
23:00 | 2024-12-02
16:00 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24