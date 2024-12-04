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صحة
ما هي أفضل طريقة لتناول الأعشاب البحرية؟
Lebanon 24
04-12-2024
|
07:18
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يشتهر كرنب البحر بكونه مادة غنية باليود ومفيد للغدة الدرقية، لكن ما هو غير معروف أنه من المصادر الغنية بالحديد أيضا. فكيف يمكن أن يساعد على علاج فقر الدم؟
يدرج كرنب البحر (الأعشاب البحرية) ضمن الأطعمة الفائقة العشرة الأوائل المحتوية على أكبر كمية من العناصر الغذائية في وجبة واحدة لأن تركيبته بالإضافة إلى اليود، غنية بالعناصر المعدنية المهمة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم - تحتوي 100 غرام منه على ما يقرب من 40 بالمئة من حاجة الجسم اليومية. كما أن البوتاسيوم والمغنيسيوم ضروريان ببساطة لتقلص عضلة القلب بصورة طبيعية.
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وتشير الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية، إلى أن أعشاب البحر تحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ولكي يمتصه الجسم بسهولة من الضروري دمج الأعشاب البحرية مع الأطعمة اليومية الغنية بفيتامين С.
وتقول: "أظهرت الدراسات، أن امتصاص الحديد يزيد بنسبة 5-7 مرات عند وجود فيتامين C. واستنادا إلى ذلك، من الضروري إضافة عصير الليمون أو تناول حتى نصف حبة من الفلفل الحلو مع الأعشاب البحرية، لتحسين امتصاص الحديد الموجود فيها". (روسيا اليوم)
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