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صحة
فائدة جديدة للقرفة.. ما هي؟
Lebanon 24
04-12-2024
|
10:03
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أشارت الدكتورة ناتاليا بافليوك خبيرة التغذية إلى أن للقرفة فوائد عديدة وطعمها لذيذ ورائحتها عطرة، لذلك أصبحت تستخدم على نطاق واسع في كل أنحاء العالم.
وقالت: " أظهرت نتائج بعض الدراسات العلمية أن القرفة مفيدة لتطبيع مستوى السكر في الدم. أي أن المقصود هنا هو الوقاية من داء السكري والسيطرة على مستواه في الدم. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وألياف غذائية مفيدة لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات".
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ووفقا لها، الشيء الإيجابي في هذه الحالة هو أنه كلما أضفنا المزيد من القرفة إلى الطعام، قل السكر الموجود فيه.
وأضافت: "عادة ما تستخدم القرفة والقرنفل بدلا من السكر، ما يضفي مذاقا لذيذا على الطعام". (روسيا اليوم)
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