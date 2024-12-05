Advertisement

صحة

حفنة من الفول السوداني.. تخفض الكوليسترول وتعزز وظائف المخ!

Lebanon 24
05-12-2024 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1288477-638690219972448880.jpg
Doc-P-1288477-638690219972448880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصلت دراسة إلى أن حفنة من الفول السوداني يوميا قد تبعد الإصابة بالخرف. يقول باحثون أستراليون إن تناول المكسرات كل يوم على المدى الطويل يمكن أن يكون المفتاح لكبار السن للحفاظ على ذاكرتهم ومهارات التفكير لديهم وحتى تحسينها، بحسب ما نشره موقع Surrey Live نقلًا عن دورية Nutrition, Health and Ageing.
Advertisement
10 غرامات يوميًا
وكشفت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 4800 من البالغين الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، أن تناول أكثر من 10 غرامات من المكسرات يوميًا - أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين - كان "مرتبطًا بشكل إيجابي" بتحسين الأداء العقلي، بما يشمل تحسين التفكير والتفكير والذاكرة.

وقالت الدكتورة مينغ لي، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن الدراسة هي الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين الإدراك وتناول الفول السوداني لدى كبار السن الصينيين، مما يوفر رؤى مهمة حول زيادة مشاكل الصحة العقلية - بما يشمل الخرف - التي يواجهها كبار السن.

تحسن بنسبة 60%
وقالت دكتورة لي، من جامعة سازرن أستراليا: "من خلال تناول أكثر من 10 غرامات - أو ملعقتين صغيرتين - من المكسرات يوميًا، يمكن لكبار السن تحسين وظائفهم الإدراكية بنسبة تصل إلى 60% - مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات - بشكل فعال". لدرء ما يمكن اعتباره عادةً انخفاضًا طبيعيًا في الإدراك لمدة عامين."

وحللت الدراسة الأرقام الواردة من مسح التغذية الصحية الصيني، الذي تم جمعه على مدى 22 عاما، ووجدت أن 17% من المشاركين كانوا مستهلكين منتظمين للمكسرات، ومعظمهم من الفول السوداني. يقول دكتورة لي إن الفول السوداني له تأثيرات محددة مضادة للالتهابات والأكسدة، والتي يمكن أن تخفف وتقلل من التدهور المعرفي.

دهون صحية وألياف
وأضافت أنه "من المعروف أن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض نسبة الكولسترول وتحسن الصحة المعرفية

في حين لا يوجد علاج للتدهور المعرفي المرتبط بالعمر والأمراض العصبية، فإن الاختلافات في ما يأكله الأشخاص هي تقديم تحسينات لكبار السن".

التفكير المفاهيمي والذاكرة
وأوضحت دكتورة لي أنه "مع التقدم في السن، فإن الأشخاص يواجهون بشكل طبيعي تغيرات في التفكير المفاهيمي والذاكرة وسرعة المعالجة. وهذا كله جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية.

لكن العمر هو أيضًا أقوى عامل خطر معروف للأمراض المعرفية. لذا، "إذا تم التمكن من إيجاد طرق لمساعدة كبار السن على الاحتفاظ بصحتهم المعرفية واستقلالهم لفترة أطول - حتى عن طريق تعديل نظامهم الغذائي - فإن الأمر يستحق كل هذا الجهد بالتأكيد".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:53 | 2024-12-05
06:46 | 2024-12-05
02:43 | 2024-12-05
00:39 | 2024-12-05
23:00 | 2024-12-04
16:00 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24