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صحة

"يعشقها الكثيرون".. حلوى قد تحد من خطر السكري

Lebanon 24
06-12-2024 | 00:30
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كشف فريق من الباحثين في جامعة هارفارد عن "حلوى لذيذة يعشقها الكثيرون" قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
 
وفي الدراسة، تتبع الباحثون عادات تناول الشوكولا الداكنة لدى أكثر من 300 ألف شخص على مدار 25 عاما.
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ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولا الداكنة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري بمقدار الخمس، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة أو تناولوا كميات قليلة منها.

وقد تبين أن تناول 28.3 غرام من الشوكولا الداكنة 5 مرات في الأسبوع "يعد الكمية المثلى لتحقيق الفائدة الصحية".

ويعود الفضل في هذه الفوائد إلى احتواء الشوكولاتة الداكنة على الفلافانول، وهو مركب موجود أيضا في بعض الفواكه والخضروات، والذي أظهرت الدراسات أنه يساعد في تحسين صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.
 
لكن الدراسة تؤكد أن الفوائد تتعلق فقط بالشوكولا الداكنة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولا بالحليب كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن. (روسيا اليوم)
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