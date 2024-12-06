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صحة

لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.. تناولوا هذا العصير

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:30
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أعلنت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن عصير الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
 
وحول الموضوع قالت فيكتوريا تايلور، كبيرة خبراء التغذية في المؤسسة:"شرب 250 ملل من عصير الشمندر أو (البنجر) يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الحرص على تناوله بانتظام".
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وأضافت:"فوائد الشمندر تكمن في النترات الموجودة فيه، وهذه المواد تساعد على تحسين صحة القلب، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون هذا النوع من الخضار، ينصحهم الخبراء بإدراج الملفوف والسبانخ والكرفس والموز والفراولة في نظامهم الغذائي، فهذه المأكولات تحتوي على العناصر الدقيقة المفيدة لصحة القلب أيضا.
 
وأشارت تايلور إلى أن تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، وتجنب الكحول والحلويات والملح، هي أفضل وسيلة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم. (روسيا اليوم) 
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