لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.. تناولوا هذا العصير

أعلنت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أن عصير الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

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وحول الموضوع قالت فيكتوريا تايلور، كبيرة خبراء التغذية في المؤسسة:"شرب 250 ملل من عصير الشمندر أو (البنجر) يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الحرص على تناوله بانتظام".وأضافت:"فوائد الشمندر تكمن في النترات الموجودة فيه، وهذه المواد تساعد على تحسين صحة القلب، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون هذا النوع من الخضار، ينصحهم الخبراء بإدراج الملفوف والسبانخ والكرفس والموز والفراولة في نظامهم الغذائي، فهذه المأكولات تحتوي على العناصر الدقيقة المفيدة لصحة القلب أيضا.