رأى موقع "TMJ4" الأميركي أنه "مرت خمس سنوات منذ أن بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، ويحاول تقرير جديد أصدره الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الوصول إلى أحد أكثر ألغاز الوباء إحباطًا وديمومة: كيف بدأ؟

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وخلص أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة الفرعية الرقابية بمجلس النواب التي تحقق في أصول الفيروس إلى أن "كورونا ظهر على الأرجح من مختبر في ووهان في الصين"، في إشارة إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات حيث كان العلماء يبحثون عن فيروسات تشبه كورونا".

وبحسب الموقع، "يعكس تقرير اللجنة رأي الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأيام الأولى من الوباء، والذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية. وقال ريدفيلد خلال جلسة استماع في آذار 2023: "من المرجح أن يكون كورونا نتيجة لتسرب عرضي من أحد المختبرات وليس نتيجة لحدث طبيعي". ولدعم هذا الاكتشاف، يتضمن التقرير الجديد عددًا من الادعاءات المثيرة للجدل بما في ذلك أن الفيروس يتمتع بخصائص بيولوجية لا تحدث بشكل طبيعي. وقال لورانس غوستين، أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة جورج تاون، الذي بحث في أصول كورونا: "لا أعتقد أن هناك أي حقيقة في ذلك"."

وتابع الموقع، "قال غوستين إن الطفرات الجينية الطبيعية تفسر السمات الفريدة للفيروس. وهو لا يتفق مع نظرية تسرب الفيروس من المختبر، قائلاً إنه لا يزال يبدو أن الفيروس التاجي انتقل بشكل طبيعي من الحياة البرية إلى البشر في سوق المأكولات البحرية في ووهان حيث مرض الكثيرون. وأضاف: "إن الغلبة الواضحة للأدلة العلمية تشير بوضوح إلى السوق، لكن العلماء لديهم عقل منفتح ولن نعرف أبدًا على وجه اليقين".

وأضاف الموقع، "تظل وكالات الاستخبارات الأميركية منقسمة بشأن كيفية ظهور فيروس كورونا، ولم تتوصل إلى إجابات حاسمة على الرغم من سنوات من التحقيق. وفي تقييم أجراه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2023، قال: "من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تعاون الصين للوصول إلى تقييم قاطع لأصول كورونا". ولم يؤيد الديمقراطيون في اللجنة الفرعية العديد من الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير، وهي علامة على أن السياسة لا تزال تؤثر على كورونا بعد خمس سنوات. واتهم الجمهوريون كبار العلماء الحكوميين بالتقليل من أهمية نظرية تسرب الفيروس من المختبر وتشويه سمعتها، في حين يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يدعمون نظريات متطرفة تفشل في تعزيز فهم كيفية ظهور كوفيد. وقال غوستين إنه من المرجح ألا يعرف العالم أبدًا ما إذا كان كورونا نتج عن حادث في المختبر أو ما إذا كان قد تطور بشكل طبيعي. وختم بالقول: "إنه لغز سيبقى مخفيا إلى الأبد"."