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صحة

بذور اليقطين.. 10 طرق صحية لإضافتها إلى وجباتك

Lebanon 24
06-12-2024 | 16:00
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تعتبر بذور اليقطين هي بمثابة قوى غذائية صغيرة تحتوي على الكثير من البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة.

ونشرت صحيفة "Times of India"، أنّه بحسب دراسة جديدة، علينا معرفة طرق تناولها كي نستفيد من فوائدها.
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وفيما يلي 10 طرق متعددة لإضافة بذور اليقطين إلى النظام الغذائي:

أوّلاً، محمصة كوجبة خفيفة: يعد تحميص بذور اليقطين من أبسط الطرق وأكثرها شعبية للاستمتاع بها. يتم وضع البذور في زيت الزيتون، ورشها بالملح، ثم يتم تحميصها في الفرن حتى تصبح مقرمشة.

ثانياً، مضافة إلى السلطات: تضفي بذور اليقطين نكهة مقرمشة لذيذة على السلطات.

ثالثاً، ممزوجة في العصائر: يمكن إضافة حفنة من بذور اليقطين النيئة أو المحمصة إلى العصائر للحصول على دفعة من البروتين والمغذيات.

رابعاً، زبدة اليقطين: كزبدة اللوز أو الفول السوداني، تعد زبدة بذور اليقطين من الأطعمة اللذيذة والصحية.

خامساً، المزج مع المخبوزات: يمكن لبذور اليقطين أيضًا أن تضيف نكهة وملمسًا رائعًا للمخبوزات.

سادساً، زينة:  يتم رش بذور اليقطين فوق الحساء أو اليخنة أو الخضراوات المشوية لإضافة بُعد آخر من النكهة بالإضافة إلى الملمس. إنها تتناسب جيدًا مع الحساء الغني والمخملي مثل حساء القرع أو حساء الطماطم والريحان.

سابعاً، مضافة للزبادي أو دقيق الشوفان: تُعد بذور اليقطين إضافة رائعة إلى أوعية الزبادي أو دقيق الشوفان. يتم وضعها فوق الزبادي أو دقيق الشوفان ومزجها بالفواكه أو العسل أو رشة من القرفة للحصول على وجبة إفطار صحية ومشبعة.

ثامناً، بيستو بذور اليقطين: يقوم البعض باستبدال حبات الصنوبر أو الجوز ببذور اليقطين لإضفاء لمسة مختلفة على البيستو. يتم إضافة الريحان والثوم وزيت الزيتون وجبن البارميزان للحصول على بيستو بنكهة جوزية فريدة من نوعها لاستخدامه على المعكرونة أو السندويشات أو كصلصة.

تاسعاً،  المزج مع المكسرات: يمكن مزج بذور اليقطين والمكسرات مع الفواكه المجففة ورقائق الشوكولاتة الداكنة للحصول على مزيج مكسرات منزلي الصنع.

أخيراً، مضافة للأطعمة المقلية: عند إضافة بذور اليقطين إلى الأطعمة المقلية يمكن الحصول على قرمشة غنية وقيمة غذائية عالية. ويُراعى تركها حتى المراحل النهائية من الطهي كي تظل مقرمشة.

الجدير ذكره أن بذور اليقطين غنية بالبروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة، ولها فوائد لا تعد ولا تحصى على جسم الإنسان، إذ ينصح الأطباء بتناولها بشكل دوري خلال الوجبات أو حتى بينها. (العربية) 
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