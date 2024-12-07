بعد مرض مجهول في الكونغو.. "الصحة العالمية" تتحرك





Advertisement ويتوجه خبراء المنظمة الآن إلى بانزي، الواقعة في إقليم كوانغو بجنوب غرب البلاد، حيث سيسلمون أدوية أساسية وأدوات تشخيص للمساعدة في تحليل سبب المرض.

وأضافت المنظمة أن اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا "أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".

وأضافت "تُبذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله مع ضمان استجابة فعالة في أسرع وقت ممكن للحد من تأثيره". قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنها ترسل خبراء لمساعدة السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التحقيق في مرض لم يتم تشخيصه بعد مرتبط بحالات وفاة عديدة في منطقة نائية من البلاد.ويتوجه خبراء المنظمة الآن إلى بانزي، الواقعة في إقليم كوانغو بجنوب غرب البلاد، حيث سيسلمون أدوية أساسية وأدوات تشخيص للمساعدة في تحليل سبب المرض.وأضافت المنظمة أن اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها.وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا "أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".وأضافت "تُبذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله مع ضمان استجابة فعالة في أسرع وقت ممكن للحد من تأثيره".

وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن 394 حالة إصابة و30 وفاة حتى الآن في دائرة بانزي الصحية، وفقاً لبيانات من وزارة الصحة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت السلطات المحلية إن مرضا مجهولاً أسفر عن مقتل 143 شخصاً في المقاطعة في تشرين الثاني.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن من أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبة التنفس وفقر الدم.