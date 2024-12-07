إحذر.. 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية يجب الانتباه إليها

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يحدث ضعف الدورة الدموية عندما يتداخل شيء ما مع تدفق الدم، مثل تراكم اللويحات أو جلطات الدم أو الأوعية الدموية الضيقة.وبهذا الصدد، يقدم الدكتور كايوان خان، الطبيب العام في عيادة هانا لندن، 7 علامات تحذيرية لضعف الدورة الدموية يجب الانتباه إليها:أولاً، شحوب الجلد: يحدث الشحوب أو الزرقة في الجلد عندما يقل تدفق الدم، ما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين. كما قد يصبح الجلد جافا وباهتا.ثانياً، الدوالي: تعرف بأنها أوردة منتفخة وملتوية تظهر غالبا في الساقين. وتحدث هذه الحالة بسبب ضعف صمامات الأوردة، ما يتسبب في تجمع الدم بدلا من تدفقه بكفاءة إلى القلب.ثالثاً، تساقط الشعر:قد يشيرإلى ضعف الدورة الدموية. فعندما لا يصل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، يصبح الشعر هشا وضعيفا، ما يؤدي إلى تساقطه.رابعاً، التعب والإرهاق: قد يشير الشعور المستمر بالتعب أو الخمول إلى ضعف الدورة الدموية. فعندما يكون تدفق الدم مقيدا، تفتقر العضلات والأنسجة إلى الأكسجين والعناصر المغذية التي تحتاجها، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر.خامساً، الشعور بالبرد :قد يدل الشعور على ضعف الدورة الدموية. ففي حالات مثل متلازمة رينود، يتوقف تدفق الدم بشكل صحيح إلى أطراف الأصابع والقدمين، ما يؤدي إلى تغير لون الجلد إلى الأبيض أو الأزرق.سادساً، تقلصات مؤلمة: إذا كنت تعاني من تقلصات أو آلام في الساقين أثناء ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك نتيجة لضعف الدورة الدموية. وعندما لا يتمكن الدم من تلبية احتياجات العضلات بسبب تدفق الدم غير الكافي، يحدث التشنج.سابعاً، الجروح بطيئة الالتئام: إذا لاحظت أن الجروح أو الإصابات تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية. ويشير عدم وصول الدم إلى المنطقة المصابة إلى وجود صعوبة في توفير الخلايا المناعية اللازمة للشفاء، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. (روسيا اليوم)