8 أطعمة تساعدك على النوم العميق.. تعرف إليها

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فبعض الأكلات يمكن أن تسبّب لنا الأرق وتجعلنا نعاني نومًا سيئًا ولكن في المقابل هناك بعض الوصفات تساعد على النوم العميق والأطعمة التي يمكن تناولها إذا كنا نعاني من الأرق وتساعد في تحسين جودة النوم.وفق الباحثون هناك 8 أطعمة تجنبوها للحصول على نوم عميق، أمّا الأغذية التالية قد تساعد من رفع جودة النوم:أوّلاً، العسل: أضيفوا القليل من العسل إلى الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب قبل ساعات قليلة من موعد ذهابكم إلى السرير. هذا القدر القليل من الجلوكوز يخفّض مستويات الأوركسين، وهو ناقل عصبي يرفع مستوى اليقظة لديكم.ثانياً، الحبوب الكاملة: إذا كنتم تشعرون ببعض القلق قبل النوم، تناولوا قطعة من خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمّص. تشجّع الحبوب الكاملة إنتاج الأنسولين، ممّا يساعد المسارات العصبية على إيصال التربتوفان – وهو حمض أميني يعمل كمسكن – إلى الدماغ.ثالثاً، الموز: فوائد الموز للجسم أنه يحتوي نسبةً عاليةً من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحصول على نوم عميق أثناء الليل . يحتوي الموز أيضًا التربتوفان والمغنيسيوم، ممّا يجعل طبيعة هذه الفاكهة مهدئة قليلاً.رابعاً، الفاصوليا: تُستخدم فيتامينات (ب) منذ فترة طويلة لعلاج الأرق والمساعدة في تخفيف التوتر والقلق . إذا كنتم تبحثون عن مركّب طبيعي من فيتامين (ب)، جرب الفاصوليا، فهي تحتوي كمية قليلة من فيتامينات (ب) المختلفة.خامساً، الألبان: هي مصدر طبيعي للتربتوفان الذي يحفّز النوم، ومحتوى الكالسيوم في الألبان له تأثير معزز لطيف على الأحماض الأمينية، إليكم طريقة عمل لبن.سادساً، المكسرات: تعتبر حفنة من المكسرات وجبة خفيفة رائعة قبل النوم لأنها تساعد على تعزيز مستويات السيروتونين في الدماغ وهي مصدر ممتاز للمغنيسيوم والتربتوفان. يحتوي الجوز وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس أعلى مستويات المهدئات الطبيعية.سابعاً، الشوفان: الميلاتونين هو هرمون يساعد على التحكّم في دورة النوم/الاستيقاظ في الجسم. الشوفان مصدر طبيعي للميلاتونين. إذا كنتم بحاجة إلى وجبة خفيفة قبل النوم، تناولوا وعاءً صغيراً من دقيق الشوفان أو كعكة الشوفان الصحية.أخيراً، الحمص: فوائده الصحيّة غير متوقعة فهو يساعدكم على تناول كميات أقلّ من الطعام، ويحتوي أيضًا نسبة عالية من فيتامين (ب 6) ، الذي يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمكم على إنتاج السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة الذي يعزز صحتكم العقلية ويساعدكم على الراحة بسهولة.