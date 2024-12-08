إليكم المشروبات التي تحافظ على صحة الكلى

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الحفاظ على صحة الكلى مهم لصحتك العامة، حيث أن الكلى تجعل جسمك يقوم بتصفية وطرد الفضلات بشكل صحيح وإنتاج هرمونات لمساعدة جسمك على العمل بشكل صحيح، فى هذا التقرير نتعرف على بعض المشروبات الليلية التي يمكنك تناولها بكميات صغيرة قبل النوم للحفاظ على صحة الكلى، بحسب موقع تايمز ناو.تعد الكلى من بين أهم الأعضاء التي لا تقوم فقط بتصفية الدم والحفاظ على توازن صحي للمياه في جسمك ولكنها تنظم أيضًا مستويات الحموضة والملح والبوتاسيوم.وفقًا للخبراء، يمكن أن يمنع نمط الحياة النشط والنظام الغذائي الصحى مشاكل الكلى. ومع ذلك، يمكن أن تزيد بعض العوامل من خطر إصابتك بتلف الكلى أو مرضها.هناك بعض المشروبات الليلية التي تساعد في الحفاظ على عمل الكلى بسلاسة بالإضافة إلى الماء، فإن أفضل منظفات الكلى التي يمكنك تناولها قبل الذهاب إلى النوم تشمل:عصير الجزرتقول الدراسات أن احتساء عصير الجزر المغذي - على الأقل كوبان صغيران - مفيد لتطهير أعضائك بحجم قبضة اليد. كما يعمل عصير الجزر، المليء بتأثيرات مضادة للأكسدة، كدواء للكلى التالفة.كما يعزز عصير الجزر، الغني بالبوتاسيوم وفيتامين سي، المناعة ويحسن عمل الكلى. كما أنه يساعد في تقليل خطر تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم لأنه يحتوي على السترات، والذي يمكن أن يقلل من محتوى حمض البول ويمنع تكوين الحصوات.الشاى الأخضريعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات للكلى، لأنه مليء بالكاتيكين - مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في الجسم.كونه مشروبًا شائعًا، فإن تناول الشاي الأخضر قبل النوم يحمي الصحة العامة للكلى.عصير التفاح - خل التفاحيعمل هذا العصير اللذيذ على تقليل فرص الإصابة بحصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى، والتي تسبب ألمًا شديدًا وإرهاقًا.وفقًا للدراسات، يساعد خل التفاح أيضًا في إذابة حصوات الكلى بسبب وجود حمض الأسيتيك القوي. بالإضافة إلى طرد السموم من الكلى، قد يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناتج عن الحصوات.عصير التوت البرىعصير التوت البري مليء بمضادات الأكسدة، والتي لا تقلل الالتهاب فحسب، بل تعزز أيضًا مستويات المناعة لديك.يعمل عصير التوت البري أيضًا على تقليل فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية. وفقًا للدراسات، يحدث ذلك لأن عصير التوت البري يمنع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية. في حين أن التهابات المسالك البولية لا تؤثر على الكلى في كثير من الأحيان، إذا لم يتم علاجها جيدًا في الوقت المناسب، يمكن أن تنتقل العدوى إلى المسالك البولية وإلى الكلى، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم التهاب الحويضة والكلية.عصير التوت البري، غير المحلى ومنخفض السكر، هو الخيار الأفضل للشرب قبل أن تودع الجميع قبل النوم.عصير الليمونللحفاظ على صحة كليتيك، أضف الليمون الطازج إلى الماء بقدر ما تريد. الليمون غني بالسيترات، وهي مادة كيميائية تمنع تكوين حصوات الكالسيوم. تساعد المادة الكيميائية أيضًا في تفتيت الحصوات الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر. (اليوم السابع)