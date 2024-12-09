تحذير عاجل من مرض غامض ينتشر.. يهدد حياة الأطفال!

ينتشر مرض غامض في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل رئيسي بين الأطفال، ويعرض من يعانون من سوء التغذية الحاد للخطر، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.



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وذكرت أنه تم تسجيل 406 حالات إصابة بالمرض الذي لم يتسن بعد تحديده في الفترة من 24 تشرين الاول إلى 5 كانون الاول الجاري، وأن 31 حالة لقيت حتفها.



وأضافت المنظمة أن اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها. وأضافت المنظمة في إفادة نشرتها مساء أمس الأحد، أنها أرسلت خبراء إلى المنطقة للتحقيق في تفشي المرض.وذكرت أنه تم تسجيل 406 حالات إصابة بالمرض الذي لم يتسن بعد تحديده في الفترة من 24 تشرين الاول إلى 5 كانون الاول الجاري، وأن 31 حالة لقيت حتفها.وأضافت المنظمة أن اختبارات معملية تُجرى لتحديد سبب المرض، مضيفة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بمجرد توافرها.

إلى ذلك، قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "أولويتنا هي تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة".



وأضافت: "تُبذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله مع ضمان استجابة فعالة في أسرع وقت ممكن للحد من تأثيره".



وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن من أعراض المرض الصداع والسعال والحمى وصعوبة التنفس وفقر الدم. (العربية)