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صحة

6 فوائد صحية مذهلة للبرتقال.. ما هي؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 23:00
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يعد البرتقال من أكثر الفواكه الحمضية التي يمكن أن تزود الجسم بفيتامين C، ويمكن تناولها بشكل طبيعي أو على شكل عصير.أدخلوا هذه الفاكهة إلى نظامكم الغذائي الصحي والمتكامل.

فوائد البرتقال تشمل:
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أوّلاً، تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، مما يساهم في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الإجهاد الجسدي الذي ينجم عن التمارين الشاقة في رياضة كمال الأجسام.

ثانياً، قلة السعرات الحرارية: يحتوي البرتقال نسبة عالية من الماء (حوالي 90٪) ويحتوي 38 سعرة حرارية فقط في نصف الثمرة. تساعد هذه النسبة العالية من الماء في تعويض السوائل المفقودة نتيجة التعرق وتعزيز إعادة تنشيط العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

ثالثاً، الألياف الغذائية: يحتوي البرتقال نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تعمل على زيادة الشبع وتحسين امتصاص المواد الغذائية المختلفة، كما تساهم في منع الإمساك.

رابعاً تحسين الدورة الدموية: يساهم تناول البرتقال في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، مما يحسن الدورة الدموية. يؤدي زيادة تدفق الدم الكافي إلى تحسين التمارين الرياضية من خلال تعزيز تدفق الدم إلى العضلات والأجهزة الحيوية في الجسم.

خامساً، الكولين: يحتوي البرتقال مستويات عالية من الكولين، وهو عنصر يساهم في صحة حركة العضلات ونقل النبضات العصبية، كما يساعد في تحسين النوم وتقوية الذاكرة.

سادساً، مجموعة من الفيتامينات والمعادن: يعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين B1 وB2 وB3 وB6 وحمض الفوليك وحمض البانتوثنيك، بالإضافة إلى الفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والنحاس. حضروا صوص البرتقال.
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